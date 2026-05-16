Ο Πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν θα επισκεφθεί την Κίνα στις 19 και τις 20 Μαΐου, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αυτής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μόνον μερικές ημέρες ύστερα από αυτήν του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο Ρώσος Πρόεδρος θα συζητήσει με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, τρόπους για την «περαιτέρω ενίσχυση της συνολικής σύμπραξης και της στρατηγικής συνεργασίας» ανάμεσα στη Ρωσία και την Κίνα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο Πούτιν και ο Πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ θα ανταλλάξουν επίσης απόψεις για σημαντικά διεθνή και περιφερειακά ζητήματα, πρόσθεσε το Κρεμλίνο σε ανακοίνωσή του.

