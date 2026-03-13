Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, συζήτησε με τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας της χώρας τα μέτρα που απαιτούνται για την προστασία κρίσιμης σημασίας υποδομών, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο, στον απόηχο των συνεχιζόμενων ουκρανικών επιθέσεων σε ρωσικούς στόχους.

Συγκεκριμένα κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Πούτιν ζήτησε από τον αναπληρωτή πρωθυπουργό Αλεξάντερ Νόβακ, τον υπουργό Μεταφορών Βιτάλι Σαβελίγιεφ και τον υπουργό Κατασκευών Ιρέκ Φαϊζούλιν να παρουσιάσουν προτάσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας των υποδομών. Η υπόλοιπη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών.

Σημειώνεται πως στις 10 Μαρτίου, η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι χρησιμοποίησε βρετανικούς πυραύλους Storm Shadow για να πλήξει εργοστάσιο παραγωγής ημιαγωγών και μικροτσίπ στην πόλη Μπριάνσκ, περίπου 100 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα. Από την επίθεση σκοτώθηκαν έξι άνθρωποι.

Μετά το πλήγμα, Ρώσοι πολεμικοί μπλόγκερ εξέφρασαν έκπληξη για το γεγονός ότι μια τόσο σημαντική εγκατάσταση για τις ανάγκες του ρωσικού στρατού παρέμενε σε λειτουργία εντός της εμβέλειας ουκρανικών πυραύλων, ακόμη και μετά από τέσσερα χρόνια πολέμου.

Παράλληλα, στις 25 Φεβρουαρίου ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν χημικό εργοστάσιο που ανήκει στη μονάδα παραγωγής λιπασμάτων Akron στην πόλη Ντορογκομπούζ, προκαλώντας μείωση περίπου 5% στην παραγωγή λιπασμάτων της Ρωσίας.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε επίσης ότι η Ουκρανία επιχείρησε να πλήξει σταθμό άντλησης που διαχειρίζεται η Gazprom και συνδέεται με τον αγωγό TurkStream, μέσω του οποίου εξάγεται φυσικό αέριο προς ευρωπαϊκές αγορές, ωστόσο η επίθεση αποτράπηκε.

Νωρίτερα, στις 2 Μαρτίου, ο τερματικός σταθμός πετρελαίου Τσεσκάρις, στα ρωσικά παράλια της Μαύρης Θάλασσας, ανέστειλε τη φόρτωση πετρελαίου μετά από επίθεση ουκρανικών drones. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν πέντε άτομα, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε περίπου 20 κτίρια και εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε εγκαταστάσεις καυσίμων.

Εν μέσω της αύξησης των επιθέσεων, οι ρωσικές αρχές έχουν περιορίσει ή διακόψει την πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω κινητής τηλεφωνίας στη Μόσχα και σε άλλες μεγάλες πόλεις, στο πλαίσιο μέτρων ασφαλείας, όπως αναφέρει το Κρεμλίνο.

Αν και τέτοιου είδους περιορισμοί έχουν γίνει συνηθισμένοι σε διάφορες περιοχές της Ρωσίας κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία, η Μόσχα δεν είχε βιώσει αντίστοιχης κλίμακας διακοπές από την έναρξη της σύγκρουσης, με εκατομμύρια πολίτες να χάνουν την πρόσβαση σε δημοφιλείς υπηρεσίες όπως εφαρμογές χαρτών και κλήσης ταξί.