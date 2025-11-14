Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Σε μία από τις πλέον πολυσυζητημένες αποκαλύψεις που προκύπτουν από την τελευταία διαρροή των αρχείων του Τζέφρι Επστάιν, αποκαλύφθηκε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα που πυροδοτεί ερωτήματα – και όχι μόνο ηθικά.

Ο παραλήπτης του e-mail είναι ο Τομ Μπάρακ, φίλος του Ντόναλντ Τραμπ, επενδυτής ιδιωτικών κεφαλαίων και από τον Απρίλιο του 2025 πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, ο οποίος έχει κατά καιρούς εμφανιστεί ως υπέρμαχος φίλος της.

Το μήνυμα που προκαλεί

Σύμφωνα με τα έγγραφα της House Committee on Oversight and Reform, που έδωσαν στη δημοσιότητα περίπου 20.000 σελίδες (μεταξύ των οποίων η συγκεκριμένη αλληλογραφία), το μήνυμα περιέχει την εξής φράση:

«Στείλε μου μια φωτογραφία σου με το παιδί, κάνε με να χαμογελάσω» (Send photos of you and child. make me smile.)

Το email, που χρονολογείται στις 9 Μαρτίου 2016, σύμφωνα με τις πληροφορίες, απευθύνεται από τον Επστάιν προς τον Μπάρακ.

Ωστόσο, τα έγγραφα δεν αποσαφηνίζουν ποιο ακριβώς είναι το «παιδί», ή σε ποιες συνθήκες αναφερόταν η φράση.

Η αποκάλυψη έρχεται σε μία φάση όπου ο Μπάρακ, ανέλαβε διπλό ρόλο: από τον Απρίλιο 2025 εξελέγη πρέσβης στην Τουρκία και τον Μάιο αναγορεύτηκε και ως ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Συρία.

Η σχέση του επενδυτή και πρέσβη των ΗΠΑ στη γείτονα χώρα με τον Επστάιν, ο οποίος ήδη πριν το 2016 είχε καταδικαστεί για σεξουαλικά εγκλήματα, προσθέτει στο σκηνικό την έννοια των «ειδικών γνωριμιών» και του πρώην πλέγματος εξουσίας και επιρροής.

Η Τουρκική συνιστώσα

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η τουρκική πλευρά: ο Μπάρακ δεν παρουσιάζεται απλώς ως ένας ακόμη πρέσβης, αλλά ως θερμός υποστηρικτής των θέσεων του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Το τουρκικό μέσο Turkish Minute επισημαίνει πως μετά τον διορισμό του ο Μπάρακ δεν έδειξε απλώς διπλωματική «ουδετερότητα», αλλά μια αφήγηση φιλική προς την Άγκυρα, με δηλώσεις όπως: «η Τουρκία διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στα διπλωματικά τεκταινόμενα της περιοχής».

Ακόμη, τουρκικά και διεθνή μέσα υποστηρίζουν ότι η υπόθεση αυτή δημιουργεί πολιτικό θόρυβο στην Άγκυρα, καθώς εγείρει ερωτήματα για το πώς ένας Αμερικανός διπλωμάτης που συνδέεται με έναν κατ’ επανάληψιν κατηγορούμενο για παιδική κακοποίηση, αντιμετωπίζεται ως αξιωματούχος στην κρίσιμη αμερικανο‑τουρκική σχέση.

Οι αντιδράσεις και οι πολιτικές συνέπειες

Στις ΗΠΑ, το θέμα έχει προκαλέσει ήδη πολιτική θύελλα.

Τα κόμματα αλληλοκατηγορούνται ότι διεκδικούν το ηθικό πλεονέκτημα και ότι ενδεχομένως επιχειρούν να «εξαργυρώσουν» τα έγγραφα για εσωκομματική χρήση.

Στην Τουρκία, η αντιπολίτευση αξιοποιεί την υπόθεση για να καταγγείλει την ελληνοποίηση των Αμερικανο‐τουρκικών σχέσεων και την «ανταλλαγή προσωπικών υπηρεσιών» έναντι πολιτικής κάλυψης.

Οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο Επστάιν, δεν περιορίζονται στην ανταλλαγή email με τον Μπάρακ. Οι ίδιες διαρροές περιέχουν μηνύματα στα οποία ο Επστάιν ισχυρίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «ήξερε για τα κορίτσια».

Άλλες αναφορές υποδεικνύουν ότι ο Επστάιν και το δίκτυό του, είχαν σχέσεις με ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών, στοιχείο που εάν επιβεβαιωθεί , αλλάζει το εύρος του σκανδάλου από «σεξουαλικό» και σε «γεωπολιτικό».

Η σημασία για την Ελλάδα

Για την Ελλάδα, η υπόθεση έχει δύο σκέλη: Το διπλωματικό, καθώς η αναβάθμιση της αμερικανο‐τουρκικής σχέσης ενδέχεται να επηρεάζει και έμμεσα ελληνικά και κυπριακά συμφέροντα.

Το ηθικό, καθώς η δημοσιοποίηση των εγγράφων εγείρει θέματα διαφάνειας και συσχετισμών εξουσίας. Δεν είναι απλώς «ένα απαίσιο μήνυμα», είναι ο καθρέφτης μιας διαπλοκής που μπορεί να αγγίζει τις κορυφές.

Η αλληλογραφία μεταξύ Επστάιν και Μπάρακ, αποδεικνύει κάτι παραπάνω από μια… «κακή παρέα»: αποκαλύπτει το πώς η οικονομική εξουσία, η πολιτική επιρροή και οι διπλωματικές θέσεις μπορούν να συνυπάρχουν και να προστατεύουν η μία την άλλη.

Όταν μάλιστα αυτή η εξουσία τοποθετείται στο σταυροδρόμι ΗΠΑ‑Τουρκίας, το θέμα αποκτά διεθνή βαρύτητα.

Το ερώτημα που παραμένει: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η δημοσιοποίηση αυτών των στοιχείων; Και ποιοι θα υποστούν τις συνέπειες στην αμερικανική πολιτική σκηνή, αλλά και στο διεθνές πεδίο όπου η «διπλωματία των φίλων» δεν είναι πάντα τόσο καθαρή όσο δείχνει.

Με πληροφορίες από: Turkish Minute –New Republic