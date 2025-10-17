Επιμέλεια-Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Η βρετανική μοναρχία έχει ξαναδεί κρίσεις, αλλά σπάνια με τέτοιο άρωμα σκανδάλου. Ο πρίγκιπας Άντριου, ο άλλοτε λαμπερός δούκας του Γιορκ – και πλέον persona non grata για το Παλάτι – ανακοίνωσε πως παραιτείται από τους τίτλους και τις τιμητικές του διακρίσεις, μετά τις νέες κατηγορίες που τον συνδέουν ακόμα πιο στενά με τον Τζέφρι Επστάιν.

Η απόφαση, που έγινε γνωστή μέσω ανακοίνωσης των ανακτόρων, έρχεται στον απόηχο των νέων αποκαλύψεων για τον ρόλο του στο διαβόητο σκάνδαλο σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων που συνδέεται με τον χρηματιστή Τζέφρι Επστάιν.

Η κίνηση αυτή, που παρουσιάστηκε ως «προσωπική επιλογή σε συνεννόηση με τον βασιλιά Κάρολο», έγινε μόλις μία ημέρα μετά τη δημοσιοποίηση αποσπάσματος από το επικείμενο βιβλίο της Βιρτζίνια Τζιουφρέ — της γυναίκας που έχει καταγγείλει ότι υπήρξε θύμα του Επστάιν και ότι εξαναγκάστηκε να έχει σεξουαλικές επαφές με τον Άντριου όταν ήταν ανήλικη.

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα, η Τζιουφρέ περιγράφει ότι ο πρίγκιπας «πίστευε πως ήταν σχεδόν κληρονομικό του δικαίωμα να κάνει σεξ μαζί μου». Η φράση αυτή πυροδότησε νέο κύμα οργής και αντιδράσεων στη Βρετανία, αναγκάζοντας το Παλάτι να κινηθεί άμεσα για τον περιορισμό της ζημιάς.

Ο Άντριου, φυσικά, επιμένει στην αθωότητά του. Δηλώνει ότι η απόφαση ελήφθη «σε συνεννόηση με τον βασιλιά Κάρολο», αλλά πολλοί στο Λονδίνο σχολιάζουν ότι ο αδελφός του απλώς του έδειξε την πόρτα — ευγενικά μεν, οριστικά δε.

Στο Παλάτι, η φράση «να σώσει τη Μοναρχία» ακούγεται πιο επίκαιρη από ποτέ, καθώς κάθε νέα αποκάλυψη φέρνει τον θεσμό ένα βήμα πιο κοντά στο επίπεδο «σαπουνόπερας».

Ο Άντριου, ο οποίος εδώ και χρόνια έχει αποσυρθεί από τα δημόσια καθήκοντα, εξακολουθεί να αρνείται κάθε κατηγορία, επιμένοντας ότι «ουδέποτε συμμετείχε σε οποιαδήποτε παράνομη πράξη». Παρά ταύτα, η δημόσια εικόνα του έχει καταρρεύσει — με τον βρετανικό Τύπο να μιλά πλέον για έναν «βασιλιά χωρίς στέμμα» και για μια βασιλική οικογένεια που δεν θέλει να τον βλέπει ούτε στις επίσημες φωτογραφίες.

Η υπόθεση Επστάιν, που έχει ήδη παρασύρει πολιτικούς, επιχειρηματίες και διασημότητες, εξακολουθεί να αποκαλύπτει τον σκοτεινό ιστό σχέσεων εξουσίας και διαφθοράς γύρω από τον Αμερικανό χρηματιστή.

Το σκάνδαλο δεν είναι απλώς μια υπόθεση σεξουαλικών κακοποιήσεων — είναι ένας καθρέφτης της αλαζονείας, της συγκάλυψης και της διασύνδεσης ανάμεσα σε ισχυρούς άνδρες που πίστεψαν ότι η εξουσία τους δίνει ασυλία.

Στο μεταξύ, το κοινό στη Βρετανία αναρωτιέται: αν ο πρίγκιπας αποποιείται τίτλους, μήπως θα έπρεπε να αποποιηθεί και την «ασυλία» που τόσα χρόνια του χάριζε η γαλάζια του καταγωγή; Γιατί, όπως δείχνει η ιστορία, όταν το Παλάτι «καίγεται», οι πρώτοι που τρέχουν να σωθούν είναι εκείνοι που κρατούν τα σπίρτα.

Και αν ο Επστάιν δεν βρίσκεται πια εν ζωή, το φάντασμά του εξακολουθεί να στοιχειώνει τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Με πληροφορίες από: Express.co.uk