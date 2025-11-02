Επιμέλεια – Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Ο Πρίγκιπας Άντριου και πρώην πια Δούκας της Υόρκης είπε στον Τζέφρι Έπσταϊν «θα ήταν καλό να τα πούμε αυτοπροσώπως» μήνες μετά την αποφυλάκιση του καταδικασμένου σεξουαλικού εγκληματία, αποκαλύπτουν πρόσφατα δημοσιευμένα email.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Βρετανικού The Guardian, η δημοσίευση της αλληλογραφίας έρχεται δύο ημέρες αφότου από τον Άντριου Μαουντμπάτεν Ουίνδσορ αφαιρέθηκαν οι τίτλοι του και διαγράφηκε από τον επίσημο κατάλογο των ευγενών, σε μια προσπάθεια των Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ να σταματήσουν τη ζημιά που προκλήθηκε από τα κλιμακούμενα σκάνδαλα του πρώην δούκα.

Ο Έπσταϊν φυλακίστηκε για προσέλκυση ανηλίκων σε πορνεία τον Ιούλιο του 2009. Σε ανταλλαγές email μεταξύ των δύο, οι οποίες δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή 30/10, ο χρηματιστής πρότεινε στον Πρίγκιπα Άντριου στις 15 Απριλίου 2010 να συναντήσει τον πρώην στέλεχος της JP Morgan, Τζες Στέιλι, ο οποίος αποκλείστηκε ισόβια από τον τραπεζικό τομέα του Ηνωμένου Βασιλείου τον Ιούνιο επειδή παραπλάνησε την εποπτική αρχή σχετικά με τη σχέση του με τον Έπσταϊν.

Ο Άντριου απάντησε ότι δεν θα βρισκόταν στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά θα «φρόντιζε να συναντήσει τον Στέιλι σύντομα σε ένα άλλο ταξίδι».

«Επίσης, δεν έχω άμεσα σχέδια να περάσω από τη Νέα Υόρκη, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να το κάνω κάποια στιγμή σύντομα. Θα κοιτάξω αν μπορώ να προλάβω να έρθω μερικές μέρες πριν από το καλοκαίρι. Θα ήταν καλό να τα πούμε από κοντά.»

Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε μαζί στο Σέντραλ Παρκ της Νέας Υόρκης τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, σε μια συνάντηση που ο Πρίγκιπας Άντριου αργότερα χαρακτήρισε «λάθος απόφαση».

Κατά τη διάρκεια της καταστροφικής συνέντευξής του το 2019 στην εκπομπή Newsnight του BBC, ο Άντριου είπε ότι ο «μοναδικός σκοπός» της επίσκεψης ήταν να διακοπεί η επαφή με τον Έπσταϊν και ότι τον συνάντησε αυτοπροσώπως επειδή η ανακοίνωση των ειδήσεων «μέσω τηλεφώνου ήταν ο τρόπος της κότας». Παρ’ όλα αυτά, έμεινε στην έπαυλη του Έπσταϊν στη Νέα Υόρκη για αρκετές ημέρες.

«Ήθελα να βεβαιωθώ ότι αν επρόκειτο να πάω να τον δω, έπρεπε να βεβαιωθώ ότι υπήρχε αρκετός χρόνος μεταξύ της απελευθέρωσής του, επειδή δεν ήταν κάτι στο οποίο έμπαινα βιαστικά, αλλά έπρεπε να πάω να τον δω. Έπρεπε να πάω να τον δω. Έπρεπε να μιλήσω», είπε.

Ο έκπτωτος πια Πρίγκιπας, είπε ότι η συνομιλία κατέληξε σε αμοιβαία συμφωνία για διακοπή της επαφής, την οποία ισχυρίστηκε ότι τήρησε. Ωστόσο, μια ξεχωριστή συλλογή δικαστικών εγγράφων που δημοσιεύθηκαν τον Ιανουάριο έδειξε ότι ένα «μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας», που πιστεύεται ότι είναι ο πρώην δούκας, έστειλε mail στον Έπσταϊν λέγοντας: «Μείνετε σε στενή επαφή και θα τα πούμε κι άλλα σύντομα!!!!»