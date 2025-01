Ο πρίγκιπας Χάρι κατέληξε σε εξωδικαστική συμφωνία με τον όμιλο News Group Newspapers (NGN), ιδιοκτησίας Ρούπερτ Μέρντοχ, ο οποίος περιλαμβάνει τις εφημερίδες The Sun και News of the World και εναντίον του οποίου είχε καταθέσει αγωγή κατηγορώντας τον για παράνομη συγκέντρωση πληροφοριών, ανακοίνωσε σήμερα, Τετάρτη 22 Ιανουαρίου, ο δικηγόρος του, μετά την παραδοχή από τον όμιλο ότι ο Χάρι υπήρξε όντως θύμα παράνομης ενέργειας.

Ο 40χρονος πρίγκιπας, ο μικρότερος γιος του βασιλιά Καρόλου, είχε καταθέσει αγωγή εναντίον του ομίλου σε δικαστήριο του Λονδίνου υποστηρίζοντας ότι ο NGN απέκτησε παράνομα πληροφορίες για την ιδιωτική του ζωή από το διάστημα 1996-2011.

Ο δικηγόρος του πρίγκιπα δήλωσε ότι υπήρξε εξωδικαστική συμφωνία. Η δίκη για την υπόθεση του Χάρι και για μια άλλη, που αφορούσε αγωγή που είχε καταθέσει ο βουλευτής Τομ Ουότσον, επρόκειτο να ξεκινήσουν στο δικαστήριο High Court του Λονδίνου την Τρίτη.

Αλλά, όπως είπε ο δικηγόρος του Χάρι, συνήφθη συμφωνία με τον NGN, στο πλαίσιο της οποίας ο όμιλος παραδέχτηκε ότι ο πρίγκιπας υπήρξε θύμα παράνομων ενεργειών από την Sun και ότι η News of the World είχε παγιδεύσει το τηλέφωνό του.

Ο όμιλος ζήτησε επίσης συγγνώμη για παραβίαση της ιδιωτικής ζωής της αείμνηστης μητέρας του, της πριγκίπισσας Νταϊάνας.

