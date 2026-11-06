Συνεχίζει τη νομική του σταυροφορία απέναντι στον βρετανικό Τύπο ο πρίγκιπας Χάρι. Όπως έκανε γνωστό ο δικηγόρος του, ο Δούκας του Σάσεξ κατέθεσε αίτημα ζητώντας άδεια για την άσκηση έφεσης, με απώτερο σκοπό να αναβιώσει την αγωγή του εναντίον της εφημερίδας Daily Mail, η οποία είχε προηγουμένως απορριφθεί από δικαστήριο του Λονδίνου.

Σε αυτή τη νομική σύγκρουση με την εκδότρια εταιρεία Associated Newspapers Limited, ο μικρότερος γιος του βασιλιά Καρόλου δεν είναι μόνος. Την επίμαχη αγωγή συνυπογράφουν πρόσωπα υψηλού προφίλ, μεταξύ των οποίων ο διάσημος τραγουδιστής Έλτον Τζον και ο σύζυγός του, Ντέιβιντ Φέρνις, οι ηθοποιοί Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ και Σέιντι Φροστ, η ακτιβίστρια Ντορίν Λόρενς, καθώς και ο πρώην βουλευτής Σάιμον Χιουζ.

Το νομικό «φρένο» για τους ενάγοντες είχε μπει τον περασμένο Ιούλιο. Τότε, το δικαστήριο είχε αποφανθεί πως δεν κατάφεραν να τεκμηριώσουν επαρκώς τους ισχυρισμούς τους περί παράνομης συλλογής και υποκλοπής προσωπικών πληροφοριών από τον εκδοτικό όμιλο, προχωρώντας έτσι στην απόρριψη της υπόθεσης.

Πλέον, με τη νέα του κίνηση, ο πρίγκιπας Χάρι επιχειρεί να ανοίξει ξανά τον φάκελο της διαμάχης.