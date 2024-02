Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, διάδοχος του βρετανικού θρόνου, θα επιστρέψει αυτήν την εβδομάδα στις επίσημες υποχρεώσεις του, τις οποίες είχε αναστείλει λόγω της επέμβασης στην οποία υποβλήθηκε η σύζυγός του, ανακοίνωσαν τη Δευτέρα (5/2) οι υπηρεσίες του, την ώρα που η Κέιτ συνεχίζει την ανάρρωσή της.

Την Τετάρτη (7/2), ο Ουίλιαμ θα είναι επικεφαλής σε τελετή ανάληψης καθηκόντων στο Κάστρο του Ουίνδσορ, ενώ στη συνέχεια θα παραστεί σε ένα φιλανθρωπικό γκαλά στο Λονδίνο υπέρ του London Air Ambulance.

NEW: The Prince of Wales is back on public duties, after caring for The Princess of Wales who is recovering from abdominal surgery.

On Wednesday, Prince William will undertake an investiture at Windsor Castle, and attend the London Air Ambulance annual fundraising Gala. pic.twitter.com/FziWTB4I1s

— Cameron Walker (@CameronDLWalker) February 5, 2024

