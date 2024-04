Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον μεγαλύτερο γιο του Τζορτζ μετά την αποκάλυψη που έκανε δημόσια η Κέιτ Μίντλετον στις 22 Μαρτίου σχετικά με το πρόβλημα υγεία που αντιμετωπίζει. Από τις εξέδρες του Μπέρμιγχαμ παρακολούθησαν τη νίκη της αγαπημένης τους ομάδας Aston Villa επί της Lille OSC κατά τη διάρκεια του προημιτελικού του UEFA Europa Conference League.

Η οικογένεια παραμένει στο εξοχικό της στο Άνμερ Χολ του Νόρφολκ μαζί με τους γονείς της Κέιτ μέχρι τις 17 Απριλίου που τα παιδιά θα επιστρέψουν στο σχολείο.

Prince William is seen enjoying father-son bonding time with George at Aston Villa match in first public appearance since Kate Middleton’s cancer diagnosis https://t.co/FcomyuxPdi pic.twitter.com/ShGjh0n7cc

— Daily Mail Online (@MailOnline) April 11, 2024