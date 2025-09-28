Carolina Landsmann

HAARETZ – 26 Σεπτεμβρίου 2025

Είναι δύσκολο να σκεφτεί κανείς μια πιο ξεκάθαρη έκφραση της διαταραγμένης στάσης του Ισραήλ απέναντι στον Παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς από το αίτημα να του απαγορευτεί η είσοδος στις ΗΠΑ για να μην παραστεί σε διάσκεψη του ΟΗΕ για τη λύση των δύο κρατών. Ο Αμπάς αναγκάστηκε να εκφωνήσει την ομιλία του μέσω βίντεο.

Η εξωτερική πολιτική του Ισραήλ είναι ένα κακόγουστο αστείο κατώτερης ποιότητας. Ο πρεσβευτής του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντάνον, ξέφυγε εντελώς την Πέμπτη όταν δήλωσε στο ραδιόφωνο ότι «το Ισραήλ θα πρέπει να επιβάλει ένα τίμημα στη Γαλλία» – το Ισραήλ στη Γαλλία! – σε απάντηση στον ρόλο της στην έναρξη μιας διαδικασίας διεθνούς αναγνώρισης ενός παλαιστινιακού κράτους. Μόνο ο Θεός ξέρει τι περνούσε από το μυαλό του όταν μιλούσε για «τίμημα». Η βλακεία είναι απεριόριστη.

Πρόσφατα αρχίσαμε να υποκινούμε πόλεμο εναντίον της Κίνας, την οποία ο πρωθυπουργός κατηγόρησε δημόσια ότι διεξάγει εκστρατεία εναντίον μας σε συνεργασία με το Κατάρ. Και για να είμαστε ειλικρινείς, ποια άλλη χώρα θα ονειρευόταν καν να δολοφονήσει τους ανθρώπους με τους οποίους διαπραγματεύεται την επιστροφή των ομήρων της, πόσο μάλλον να το κάνει στο έδαφος της χώρας που μεσολαβεί;

Αν αυτό είναι δυνατό, τότε όλα είναι δυνατά. Να στείλουμε τη Μοσάντ να ρίξει τον Πύργο του Άιφελ; Να πλαστογραφήσουμε τα αποτελέσματα μιας κολπικής εξέτασης της συζύγου του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν; Στον εβραϊκό εγκέφαλο πάντα άρεσε να σκέφτεται έξω από τα συνηθισμένα.

Χωρίς ίχνος ντροπής, ο Ντάνον θέλει επίσης να τιμωρήσει την Παλαιστινιακή Αρχή για το γεγονός – ακούστε προσεκτικά – ότι «παρέλειψε τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ». Πώς είναι δυνατόν ο πρεσβευτής μιας χώρας που ο πρωθυπουργός της ταπεινώνει τον Αμπάς για πάνω από 20 χρόνια και απορρίπτει περιφρονητικά το χέρι που του έτεινε για ειρήνη ακριβώς επειδή αυτό το χέρι κρατούσε ένα κλαδί ελιάς και όχι ένα εκρηκτικό γιλέκο (που ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προτιμά να κρατούν οι εταίροι του) – μιας χώρας που εφηύρε τον όρο « διπλωματικός τρόμος », καταστρέφοντας έτσι τη διάκριση μεταξύ τρόμου και διπλωματίας – να μην ντρέπεται να κατηγορήσει την Παλαιστινιακή Αρχή για διπλωματική απόρριψη;

Αλλά γιατί εκπλήσσομαι; Πώς θα μπορούσα να περιμένω ντροπή από ένα έθνος που έχει διαστρεβλώσει την έννοια του όρου «εκλεκτός λαός» σε μια φλογερή πεποίθηση ότι ο Θεός υποστηρίζει οτιδήποτε κάνει αυτό το έθνος; Ότι ο Θεός έχει δώσει σ’ αυτό το έθνος μια ηθική λευκή επιταγή. Πώς θα μπορούσα να περιμένω ντροπή από ανθρώπους που δεν έχουν ντροπή;

Μήπως έκανε κανείς τον κόπο να ακούσει την ομιλία του Αμπάς; Έκανε κανείς έστω και μια ελάχιστη χειρονομία προς αυτόν μετά από αυτήν την ομιλία, η οποία ήταν ό,τι θα μπορούσε να ζητήσει το Ισραήλ (οτιδήποτε περισσότερο απ’ αυτό θα ήταν μια απαίτηση να ασπαστεί τον Ιουδαϊσμό και χαρίσει τους οικισμούς); Τρεις εικασίες, και οι δύο πρώτες δεν μετράνε. Η παλαιστινιακή μετριοπάθεια είναι ο χειρότερος εχθρός του Νετανιάχου και των συνεργατών του σε αυτό το ιστορικό έγκλημα.

Προς όφελος όλων όσων δεν ενδιαφέρονται: Σε αυτή την ομιλία, ο Αμπάς υιοθέτησε τη δέσμευσή του σε ένα παλαιστινιακό κράτος που θα ζει ειρηνικά και με σχέση καλής γειτονίας με το Ισραήλ. Ζήτησε την απελευθέρωση όλων των ομήρων, τόνισε ότι η Χαμάς δεν μπορεί να αποτελεί μέρος της παλαιστινιακής κυβέρνησης και ότι πρέπει να αφοπλιστεί. Καταδίκασε αυτό που έκανε η Χαμάς στην επίθεσή της στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Στη συνέχεια, αποκάλυψε τις προγραμματισμένες μεταρρυθμίσεις του στην Παλαιστινιακή Αρχή, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης του σχολικού προγράμματος σπουδών και του τερματισμού των πληρωμών στις οικογένειες των Παλαιστινίων που φυλακίστηκαν ή σκοτώθηκαν από το Ισραήλ. Επανέλαβε την αναγνώρισή του για το Ισραήλ, απέρριψε τις προσπάθειες ανάμειξης του αντισημιτισμού με την αλληλεγγύη προς την Παλαιστίνη και ευχήθηκε στους Εβραίους καλή χρονιάγια την πρωτοχρονιά τους.

Γιατί ένα φύλλο που πέφτει από ένα δέντρο στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου κάνει περισσότερο θόρυβο στο Ισραήλ από μια ομιλία του Μαχμούντ Αμπάς που ενέκρινε όλες τις απαιτήσεις που πρόβαλε το Ισραήλ ως προϋποθέσεις για διαπραγματεύσεις; Μα, ακριβώς επειδή το έκανε.

Αν δεν φωνάξει«Αλλάχ ακμπάρ» πριν εκραγεί, δεν συνέβη. Αν δεν οδηγήσει ένα λευκό Toyota και δεν πυροβολήσει οτιδήποτε κινείται, τότε κάνουμε διπλωματική σιέστα, σας παρακαλώ μην μας ενοχλείτε. Και μετά μας λένε ότι οι Άραβες καταλαβαίνουν μόνο από βία. Οι Άραβες; Προφανώς, πετάξαμε τους καθρέφτες μας στην ίδια τρύπα όπου πετάξαμε την ντροπή μας.

