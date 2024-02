Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν απέκτησε την Κυριακή (11/2) λογαριασμό στο Tik Tok, αναρτώντας βίντεο διάρκειας 26 δευτερολέπτων.

Η Ουάσινγκτον επικρίνει τα τελευταία χρόνια έντονα αυτό το μέσο κοινωνικής δικτύωσης, τόσο όταν πρόεδρος ήταν ο Ρεπουμπλικάνος Ντόναλντ Τραμπ, όσο και τώρα υπό τον Δημοκρατικό Μπάιντεν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Το Tik Tok, που ανήκει στην κινεζική εταιρεία ByteDance, κατηγορείται από πολλούς Αμερικανούς πολιτικούς ότι αποτελεί όργανο προπαγάνδας της κινεζικής κυβέρνησης, κάτι που η εταιρεία διαψεύδει κατηγορηματικά.

Στο βίντεο που ανήρτησε στον λογαριασμό της προεκλογικής του εκστρατείας @bidenhq, ο 81χρονος Δημοκρατικός πρόεδρος αναφέρθηκε σε σειρά θεμάτων, από την πολιτική ως το πρωτάθλημα αμερικανικού ποδοσφαίρου NFL.

Πολλές πολιτείες αλλά και η ομοσπονδιακή κυβέρνηση απαγορεύουν στους κυβερνητικούς υπαλλήλους να κατεβάζουν την εφαρμογή αυτή στα κινητά τους, επικαλούμενες κινδύνους για την εθνική ασφάλεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Στη Μοντάνα, ένας δικαστής πρόσφατα εμπόδισε πρωτοβουλία της κυβέρνησης της πολιτείας να απαγορεύσει εντελώς το Tik Tok.

Αν και η Ουάσινγκτον εξακολουθεί να ερευνά το Tik Tok, δεν φαίνεται να εξετάζεται η άμεση λήψη μέτρων σε ομοσπονδιακό επίπεδο για να απαγορευθεί ή να περιοριστεί η χρήση αυτού του μέσου κοινωνικής δικτύωσης.

Hey by the way, we just joined TikTok

Follow us: https://t.co/KbtdOh2O4a pic.twitter.com/vDeXUzhb9W

— Biden-Harris HQ (@BidenHQ) February 12, 2024