Σε βαθιά κρίση και με την καρέκλα του να τρίζει βρίσκεται ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ο οποίος επιχειρεί να εξασφαλίσει τη στήριξη της κυβέρνησης Τραμπ μέσω επαφών με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Η απόπειρα μυστικής πώλησης μεριδίου των εμπορικών δικαιωμάτων της FIFA στην εταιρεία του Τζος Κούσνερ κατέρρευσε, προκαλώντας παγκόσμια οργή, το «ψυχρολόγημα» της UEFA που απειλεί με μποϊκοτάζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2030 και εσωτερική ανταρσία υπό τον κωδικό «Project Kill The Monster».

Οι επαφές με την κυβέρνηση Τραμπ και ο Μάρκο Ρούμπιο

Αισθανόμενος «απομονωμένος» λόγω της καταιγίδας των αρνητικών δημοσιευμάτων, ο 56χρονος επικεφαλής της FIFA αναζητά πολιτικές «σανίδες σωτηρίας».

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, ο Ινφαντίνο επιχείρησε επανειλημμένα και ανεπιτυχώς να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον Ντόναλντ Τραμπ, στρεφόμενος τελικά προς τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

«Ήθελε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον υπουργό και να συζητήσει για το πώς το ποδόσφαιρο μπορεί να αποτελέσει μια μορφή ήπιας ισχύος για τις ΗΠΑ», ανέφερε πηγή με γνώση του θέματος, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Όμως όλοι γνωρίζουμε ότι πρόκειται για τη διατήρηση της θέσης του. Δεν αφορά τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή».

Το ναυάγιο του deal με τον Τζος Κούσνερ και το «FIFA Forward Enterprise»

Η κρίση πυροδοτήθηκε από την αποτυχημένη προσπάθεια του Ινφαντίνο να αποσχίσει τα δικαιώματα τηλεοπτικής μετάδοσης, χορηγιών, αδειοδότησης και πώλησης εισιτηρίων, δημιουργώντας μια νέα θυγατρική με την ονομασία «FIFA Forward Enterprise».

Σύμφωνα με το σχέδιο, το οποίο τελικά κατέρρευσε την Παρασκευή (31/07), η Thrive Capital, η εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων του Τζος Κούσνερ (μικρότερου αδελφού του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ), θα αποκτούσε μερίδιο 20% στην εταιρεία έναντι ποσού ελαφρώς άνω των 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το σχέδιο κρατήθηκε κρυφό από τα κορυφαία στελέχη.

Ο διευθύνων σύμβουλος της FIFA, Κέβιν Λαμούρ, δήλωσε στο Associated Press ότι αισθάνθηκε «προδομένος» από τις ενέργειες του Ινφαντίνο, αγνοώντας πλήρως τις μυστικές διαπραγματεύσεις.

Παγκόσμια οργή, «μπλόκο» από την UEFA και απώλεια στήριξης

Η αποκάλυψη του σχεδίου προκάλεσε την οργή των ομοσπονδιών παγκοσμίως, καθώς ενημερώθηκαν αποκλειστικά μέσα από τα ΜΜΕ, ότι η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία ψήφισε ομόφωνα 55-0 υπέρ του μποϊκοτάζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2030 (το οποίο φιλοξενείται σε Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο), γεγονός που σήμαινε ότι κορυφαίοι παίκτες και χώρες θα απείχαν από το τουρνουά.

Επιπλέον, η Ουαλία έγινε η πρώτη εθνική ομοσπονδία που απέσυρε επίσημα την υποστήριξή της στον Ινφαντίνο, καταγγέλλοντας σοβαρές αποτυχίες στη διακυβέρνηση, τη διαφάνεια και την κρίση του προέδρου.

Την ίδια ώρα, η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FA) ετοιμάζεται να ακολουθήσει, ανακαλώντας την προηγούμενη έγγραφη υποστήριξή της.

«Project Kill The Monster»: Εσωτερική ανταρσία στη FIFA

Εντός των τειχών της ομοσπονδίας, η αμφισβήτηση έχει λάβει τη μορφή ανοιχτής εξέγερσης. Στελέχη του οργανισμού έχουν δώσει στην επιχείρηση απομάκρυνσής του τον κωδικό τίτλο «Project Kill The Monster» (Σχέδιο «Σκοτώστε το Τέρας»), με στόχο την άμεση εκδίωξη του Τζιάνι Ινφαντίνο από την ηγεσία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.