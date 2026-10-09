Ο πρόεδρος της κεντροαριστεράς στη Γουατεμάλα, Μπερνάρντο Αρέβαλο, διέταξε χθες Πέμπτη την αντικατάσταση δύο υψηλόβαθμων αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων, στο πλαίσιο έρευνας που διενεργείται για βίαια επεισόδια που είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν οκτώ πολίτες στα τέλη του Σεπτεμβρίου.

Τέσσερις άνδρες, τρεις γυναίκες και κοριτσάκι σκοτώθηκαν την 27η Σεπτεμβρίου στην πόλη Ουίτε, περίπου 130 χιλιόμετρα ανατολικά από την πρωτεύουσα Γουατεμάλα, κατά τη διάρκεια επιθέσεων που ο στρατός διαβεβαίωσε ότι διαπράχθηκαν στο πλαίσιο σύγκρουσης μεταξύ αντίπαλων συμμοριών.

Ejército de Guatemala mantiene su labor de protección al servicio de la población guatemalteca. https://t.co/YCOlERRPrx — Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) September 28, 2026

Ωστόσο επικρατεί ατμόσφαιρα καχυποψίας για την εκδοχή αυτή των γεγονότων, ειδικά αφού κυκλοφόρησαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης βίντεο στα οποία διακρίνονται άγνωστοι, με στολές παραλλαγής και προτεταμένα τουφέκια, να περικυκλώνουν λευκό όχημα.

Fuerte enfrentamiento en Huite, Zacapa, con varios fallecidos preliminares. Vecinos grabaron los hechos. Se presume participación de DEA, Ejército y PNC en operativo contra Aroldito Lorenzana aunque ambas instituciones niegan que existiera un operativo.#Zacapa #Huite #Guatemala pic.twitter.com/ypwoT37GPU — TVGT Noticias (@TVGTNoticias) September 28, 2026

Ο στρατός αρνήθηκε ότι ενέχονταν μέλη του.

Ωστόσο ο υπουργός Εσωτερικών Μάρκο Αντόνιο Βιγιέδα, ερωτηθείς σχετικά από δημοσιογράφους, φάνηκε πιο επιφυλακτικός για το ερώτημα αν μέλη δυνάμεων ασφαλείας, της Γουατεμάλας ή των ΗΠΑ, άνοιξαν πυρ εναντίον αμάχων.

Ο αρχηγός του κράτους ανέφερε χθες Πέμπτη πως απάλλαξε από τα καθήκοντά τους τον Γιοβάνι Μαρτίνες, επικεφαλής του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας, και τον Έργουιν Κοστάνσα, διοικητή μονάδας του πεζικού στη Σακάπα, την επαρχία όπου εκτυλίχθηκαν τα επεισόδια.

Η κυβέρνησή του ανέφερε πως οι δυο αξιωματικοί θα αναλάβουν άλλα καθήκοντα, χωρίς να ξεκαθαρίσει ποια.

Το μέτρο έχει σκοπό «να διευκολυνθεί η δικαστική έρευνα», είπε ο πρόεδρος Αρέβαλο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, προσθέτοντας πως ανατέθηκε στην εισαγγελία να ρίξει φως στο τι ακριβώς συνέβη.

«Πρόκειται για διοικητικές αποφάσεις, όχι για δικαστική ετυμηγορία όσον αφορά την υπόθεση», έσπευσε να διευκρινίσει.

Ο αρχηγός του κράτους ανέφερε ακόμη πως έθεσε στη διάθεση της εισαγγελίας τα 107 μέλη της μονάδας που ενδέχεται να εμπλέκεται, τον οπλισμό τους και άλλα μέσα τους.

«Η Γουατεμάλα αξίζει να μάθει με σαφήνεια τι έγινε, πώς έγινε και ποιοι ευθύνονταν», συμπλήρωσε ο υπουργός Άμυνας Χένρι Σάενς.