Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο αποκάλυψε την Τρίτη ότι γλίτωσε από μια απόπειρα δολοφονίας τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια της μετάβασής του με ελικόπτερο στην Κόρντομπα.

Μιλώντας στο υπουργικό συμβούλιο, η συνεδρίαση του οποίου μεταδιδόταν ζωντανά από την τηλεόραση, ο Πέτρο εξήγησε ότι το ελικόπτερο που τον μετέφερε δεν μπόρεσε να προσγειωθεί, όπως ήταν προγραμματισμένο, στην επαρχία της Κόρντομπα, στα παράλια της Καραϊβικής, επειδή η ομάδα ασφαλείας του φοβόταν ότι θα δεχόταν πυροβολισμούς.

«Ανοιχτήκαμε στη θάλασσα επί τέσσερις ώρες και έφτασα εκεί όπου δεν προβλεπόταν, φεύγοντας για να μην με σκοτώσουν», υποστήριξε.

Ο αριστερός πρόεδρος, που κυβερνά την Κολομβία από το 2022, λέει εδώ και μήνες ότι ένοπλα δίκτυα εμπόρων ναρκωτικών τον έχουν βάλει στο στόχαστρο.