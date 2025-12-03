Ο Κολομβιανός σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο κάλεσε χθες Τρίτη τις ΗΠΑ να σέβονται «την εθνική κυριαρχία» της χώρας του, μετά την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ πως θα μπορούσε να διατάξει επιθέσεις εναντίον χωρών όπου παρασκευάζεται κοκαΐνη — η Κολομβία κατατάσσεται στην πρώτη θέση παγκοσμίως στην παραγωγή της ουσίας αυτής.

«Μην απειλείτε την εθνική κυριαρχία μας, διότι θα ξυπνήσετε τον ιαγουάρο. Το να επιτίθεστε στην εθνική κυριαρχία μας ισοδυναμεί με κήρυξη πολέμου, μην πλήττετε δύο αιώνες διπλωματικών σχέσεων», προειδοποίησε μέσω X ο πρόεδρος Πέτρο.

Venga señor Trump a Colombia, lo invito, para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EEUU. Sin misiles he destruido en mi gobierno 18.400 laboratorios, venga conmigo y le enseño como se destruyen, un laboratorio… https://t.co/8WOKnclDK7 — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 2, 2025

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ διεμήνυε ότι οποιαδήποτε χώρα παράγει κοκαΐνη που πωλείται στις ΗΠΑ εκτίθεται σε κίνδυνο «να υποστεί επίθεση».

Ο αμερικανικός στρατός έχει εξαπολύσει από τις αρχές Σεπτεμβρίου σειρά πληγμάτων στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό εναντίον πλεούμενων που κατά τον Λευκό Οίκο και το Πεντάγωνο μετέφεραν ναρκωτικά, βάζοντας στο στόχαστρο ειδικά τη Βενεζουέλα. Στα πλήγματα έχουν σκοτωθεί πάνω από 80 άνθρωποι.

Ο πρόεδρος Πέτρο έχει καταγγείλει τα πλήγματα, κάνοντας λόγο για «εξωδικαστικές εκτελέσεις».

Η Κολομβία «παράγει κοκαΐνη, έχει εργαστήρια παραγωγής κοκαΐνης και μας πουλάει κοκαΐνη, κάτι που εκτιμάμε πάρα πολύ», είπε σαρκαστικά χθες ο Τραμπ.

«Οποιοσδήποτε το κάνει αυτό και πουλάει στη χώρα μας μπορεί να υποστεί επίθεση (…) Όχι μόνο η Βενεζουέλα», πρόσθεσε, απευθυνόμενος στον Τύπο.

«Αν υπάρχει κάποια χώρα που έχει σταματήσει χιλιάδες τόνους κοκαΐνης ώστε να μην καταναλωθούν από τους βορειοαμερικανούς, αυτή είναι η Κολομβία», αντέτεινε ο Πέτρο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί τον Κολομβιανό ομόλογό του πως δεν κάνει αρκετά για να καταπολεμηθεί η διακίνηση ναρκωτικών –έφτασε στο σημείο να τον αποκαλέσει «βαρόνο των ναρκωτικών»– και η κυβέρνησή του επέβαλε οικονομικές και ταξιδιωτικές κυρώσεις στον Πέτρο και κοντινά του πρόσωπα, ενώ αφαίρεσε την Κολομβία από τον κατάλογο κρατών που θεωρεί συμμάχους στον αγώνα κατά της διακίνησης ναρκωτικών, στερώντας της χρηματοδοτήσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων.

Από την πλευρά του ο Γουστάβο Πέτρο κατηγορεί τον Αμερικανό ομόλογό του πως αναμιγνύεται στα πολιτικά πράγματα της χώρας του ώστε να επηρεάσει την κοινή γνώμη ώστε η αριστερά να εκδιωχθεί από την εξουσία στις εκλογές του 2026.