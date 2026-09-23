Ο Κολομβιανός πρόεδρος Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια διέταξε χθες Τρίτη την ανάπτυξη του στρατού στη Σάντα Μάρτα (βόρεια), πόλη στην Καραϊβική Θάλασσα όπου διαπράττονται επιθέσεις εναντίον εμπορικών καταστημάτων και οχημάτων, έπειτα από επιχείρηση των δυνάμεων ασφαλείας εναντίον τοπικής ένοπλης οργάνωσης.

Στην πόλη αυτή σχεδόν 570.000 κατοίκων επικρατεί ατμόσφαιρα τρόμου από την Τρίτη, έπειτα από την επιχείρηση διάρκειας 13 ωρών κατά την οποία σκοτώθηκαν 13 μέλη –συμπεριλαμβανομένου ενός από τους ηγέτες– της οργάνωσης Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), με ρίζες στους παραστρατιωτικούς της άκρας δεξιάς, που ελέγχει οδούς διακίνησης ναρκωτικών και επιδίδεται σε εκβιάσεις.

🚨🔴 ¡MÁXIMA TENSIÓN EN LA VÍA PALOMINO – SANTA MARTA! Fuertes enfrentamientos a esta hora entre nuestra heroica Fuerza Pública y las bandas criminales que buscan someter a la región con su cobarde paro armado. ¡El @COL_EJERCITO y @PoliciaColombia están retomando el control!… pic.twitter.com/8w32eEYwfz — ✝️ Julián Zamudio 🇨🇴 (@JulianZamudio) September 22, 2026

Τομείς της πόλης, από τις μεγαλύτερες στις ακτές της Κολομβίας στην Καραϊβική, ήταν έρημες χθες, εν μέσω φημών για περιορισμούς στο εμπόριο και στις μετακινήσεις από πλευράς της οργάνωσης αυτής, που κατατρομοκρατεί την περιοχή.

🇨🇴 ÚLTIMA HORA: Máxima tensión en Santa Marta, Colombia, durante un paro armado atribuido al grupo criminal Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Hombres encapuchados en motocicletas dispararon contra comercios, ante la presencia de niños, para forzar su… pic.twitter.com/RHdFwRrdFp — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 22, 2026

Σε βίντεο που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης βλέπει κανείς ένοπλους κινούμενους με μοτοσικλέτες στους δρόμους στη Σάντα Μάρτα να πυροβολούν εναντίον ανοικτών καταστημάτων και φλεγόμενα οχήματα να έχουν φράξει δρόμους.

La situación de orden público se agravó en Santa Marta y el departamento del Magdalena, Colombia, tras un paro armado atribuido a las ACSN. Se reportan vehículos incendiados, comercios cerrados bajo amenazas y disparos en distintos sectores. Ante la situación, el presidente… pic.twitter.com/nMTYUgvrgA — CRE SATELITAL (@Cresatelitalecu) September 22, 2026

«Αυτοί οι κακοποιοί διατείνονται πως θα βάλουν φωτιά σε μεγάλο μέρος» των ακτών στην Καραϊβική, «ξεκινώντας από τη Σάντα Μάρτα, όπου απείλησαν εμπόρους, κατοίκους, μεταφορείς», ανέφερε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο πρόεδρος δε λα Εσπριέγια.

«Διέταξα (…) την άμεση ενίσχυση της παρουσίας του στρατού και της αστυνομίας» και «όποιος δεν υποταχτεί θα εξαλειφθεί», διεμήνυσε.

Η αστυνομία ενίσχυσε την παρουσία της χθες σε εμπορικές συνοικίες, αναπτύσσοντας μονάδες ειδικευμένες στην καταπολέμηση των εκβιάσεων και ειδικές δυνάμεις, διαβεβαίωσε εκπρόσωπός της το Γαλλικό Πρακτορείο.

Στοιχεία του στρατού αναπτύχθηκαν παράλληλα κατά μήκος δρόμου που συνδέει τη Σάντα Μάρτα με τον νομό Λα Γουαχίρα, που συνορεύει με τη Βενεζουέλα, τομέα στον οποίο δρα επίσης η ACSN.

Ο πρόεδρος δε λα Εσπριέγια, εκατομμυριούχος πρώην δικηγόρος που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ, ανέλαβε την εξουσία τον Αύγουστο. Ο νέος πολιτικός της λεγόμενης σκληρής δεξιάς υπόσχεται ότι θα συντρίψει τις ένοπλες οργανώσεις που επιδίδονται στη διακίνηση κοκαΐνης. Η Κολομβία κατατάσσεται πρώτη παγκοσμίως στην παραγωγή της ουσίας αυτής.