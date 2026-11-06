Ο πρόεδρος της Παραγουάης Σαντιάγο Πένια, μολονότι ανακοίνωσε χθες Πέμπτη την παραίτησή του, με φόντο εκρηκτικό τραπεζικό σκάνδαλο, διαβεβαίωσε κατόπιν ότι έχει σκοπό να «παρουσιαστεί» και να «ασκήσει το δικαίωμά του στην υπεράσπιση» κατά τη διαδικασία που αναμένεται να διεξαχθεί στη Γερουσία για την καθαίρεσή του, πιθανόν ήδη σήμερα.

Παρότι ανακοίνωσε πως παραιτείται εξαιτίας του σκανδάλου της τράπεζας Ueno, η οποία τέθηκε υπό κηδεμονία της κεντρικής τράπεζας, με αποτέλεσμα να μην έχουν πρόσβαση στα χρήματά τους σχεδόν 3 εκατομμύρια Παραγουανοί, ο Σαντιάγο Πένια, 47 ετών, παραμένει –από τεχνική άποψη– αρχηγός του κράτους, καθώς το κοινοβούλιο δεν μπόρεσε να ψηφίσει χθες το απόγευμα ώστε να αποδεχθεί ή να απορρίψει την παραίτηση, ελλείψει απαρτίας, κάτι κρίσιμο.

Εκκρεμεί διαδικασία καθαίρεσης του προέδρου, που εγκρίθηκε από τους βουλευτές και μένει πλέον να εξεταστεί σε δίκη στη Γερουσία.

Χθες βράδυ (τοπική ώρα) αναμενόταν να οριστούν τα μέλη της επιτροπής που θα απαγγείλει κατηγορίες, πριν από την πρώτη ακροαματική διαδικασία, δυνητικά σήμερα, εξήγησε ο γερουσιαστής Ντέρλις Μαϊδάνα στον Τύπο.

Η ολομέλεια των δυο σωμάτων του παραγουανού κοινοβουλίου αναμενόταν να ψηφίσει χθες, αλλά δεν μπόρεσε ελλείψει απαρτίας, για να δεχθεί ή όχι την παραίτηση.

Η νέα ανατροπή σημαίνει, σημείωσαν μέλη του κοινοβουλίου και συνταγματολόγος τον οποίο συμβουλεύτηκε το Γαλλικό Πρακτορείο, ότι ο Πένια παραμένει de facto αρχηγός του κράτους, παρότι παραιτήθηκε.

Πρόεδρος είναι «από τεχνική άποψη ο Σαντιάγο Πένια, επειδή δεν μπορέσαμε να αποδεχθούμε την παραίτησή του», συνόψισε σε δημοσιογράφους ο βουλευτής Γουστάβο Λέιτε του κόμματος Κολοράδο (δεξιά), στο οποίο ανήκει ο παραιτηθείς αρχηγός του κράτους.