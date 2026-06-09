Ο Βολιβιανός κεντροδεξιός πρόεδρος Ροδρίγο Πας σκλήρυνε θεαματικά τον τόνο αναφερόμενος στις μαζικές κινητοποιήσεις που έχουν παραλύσει τη χώρα των Άνδεων για πάνω από έναν μήνα, διαμηνύοντας στους «ναρκωτρομοκράτες» που βλέπει πίσω από τους διαδηλωτές ότι «οι μέρες σας είναι μετρημένες», αφού επικύρωσε νόμο που του επιτρέπει να κηρύσσει κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

Ο κεντροδεξιός αρχηγός του κράτους, στην εξουσία επτά μήνες, είναι αντιμέτωπος εδώ και εβδομάδες με δυσαρέσκεια διαφόρων τομέων –εργατών, αγροτών, μεταλλωρύχων, μεταφορέων, εκπαιδευτικών…– που διαδηλώνουν καθημερινά και έχουν στήσει δεκάδες μπλόκα στο οδικό δίκτυο, διαμαρτυρόμενοι για την οικονομική κρίση στη Βολιβία, τη χειρότερη εδώ και τουλάχιστον τέσσερις δεκαετίες. Απαιτούν την παραίτηση του Πας.

Οι αποκλεισμοί δρόμων προκαλούν ασφυξία στα κυριότερα αστικά κέντρα της χώρας, όπου πλέον λείπουν βασικά προϊόντα.

Ο πρόεδρος λέει πως οι πιο βίαιες ομάδες υποκινούνται από συμμορίες εγκληματιών που διακινούν ναρκωτικά.

«Στους βίαιους, στους ναρκωτρομοκράτες (…) οι μέρες σας είναι μετρημένες», είπε χθες επικυρώνοντας νόμο που του δίνει τη δυνατότητα επιβολής κατάστασης εκτάκτου ανάγκης.

Ο πρόεδρος έχει πλέον τα χέρια ελεύθερα για να ενεργοποιήσει το μέτρο εξαίρεσης, το οποίο, πέρα από το ότι του επιτρέπει να χρησιμοποιήσει τον στρατό για την αντιμετώπιση των μαζικών κινητοποιήσεων, του δίνει τη δυνατότητα να περιστείλει ελευθερίες όπως αυτή της κίνησης και του συναθροίζεσθαι.

Ως τώρα η εμπλοκή του στρατού ήταν περιορισμένη, σε προσωπικό και υλικό. Μονάδες ειδικευμένες στην αντιμετώπιση ταραχών της βολιβιανής αστυνομίας βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή των επιχειρήσεων για να ξανανοίξουν κάποιοι δρόμοι.

Εξαιτίας των οδοφραγμάτων στη Λα Πας, διοικητική πρωτεύουσα και έδρα της κυβέρνησης, και στη γειτονική Ελ Άλτο, οι τιμές των λαχανικών διπλασιάστηκαν στις αγορές, σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές σε πρατήρια καυσίμων, παρατηρήθηκαν ελλείψεις φαρμάκων και άλλου υλικού σε νοσοκομεία.

Ανεμίζοντας λευκές σημαίες, εκατοντάδες πολίτες έκαναν πορεία χθες στο κέντρο της πρωτεύουσας ζητώντας να τερματιστούν τα μπλόκα, που χειροτερεύουν την κατάσταση, ήδη πολύ δύσκολη λόγω της οικονομικής κρίσης.

Η πολυετής πολιτική επιδότησης των καυσίμων, την οποία τερμάτισε ο πρόεδρος Πας τον Δεκέμβριο, στέρεψε τα αποθέματα συναλλάγματος της χώρας, κάτι που συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στην εκδήλωση της κρίσης.

Οι συμμετέχοντες στις μαζικές κινητοποιήσεις απορρίπτουν τις μεταρρυθμίσεις που θέλει να προωθήσει ο πρόεδρος Πας, που έβαλε τέλος στη σχεδόν εικοσαετή διακυβέρνηση από τους σοσιαλιστές, αρχικά τον Έβο Μοράλες (2006-2019), κατόπιν τον Λουίς Άρσε (2020-2025), ωστόσο επικρίνεται για αναποτελεσματικότητα στο εγχείρημα με σκοπό η χώρα να βγει από την κρίση.

Η κυβέρνηση, που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και άλλες κυβερνήσεις της δεξιάς στη Λατινική Αμερική, αποδίδει τον ξεσηκωμό των τελευταίων εβδομάδων στον πρώην πρόεδρο Μοράλες.

Ο αυτόχθονας ηγέτης απορρίπτει την κατηγορία, μιλά για «εξέγερση» του λαού εναντίον μιας κυβέρνησης «απόλυτα υποταγμένης» στην Ουάσιγκτον. Παραμένει στο οχυρό του, στην περιοχή Τσαπάρε, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, όπου δραστηριοποιούνται πολλοί κοκαλέρος –καλλιεργητές κόκας– ενώ συνεχίζει να εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του για υπόθεση φερόμενης εμπορίας ανήλικης, που αρνείται.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP