Ο Βολιβιανός πρόεδρος της κεντροδεξιάς Ροδρίγο Πας απαίτησε χθες Τετάρτη η εισαγγελία να αρχίσει να διενεργεί έρευνα για «πιθανή επίθεση» εναντίον της κυβέρνησής του, μετά τις εκρήξεις της περασμένης Παρασκευής σε στρατιωτική εγκατάσταση οι οποίες άφησαν πίσω εννιά νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Δύο ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν σε στρατόπεδο των ενόπλων δυνάμεων στη Βιάτσα, πόλη περίπου 100.000 κατοίκων, 30 χιλιόμετρα από τη διοικητική πρωτεύουσα Λα Πας (δυτικά).

Στην εγκατάσταση ήταν αποθηκευμένα πυροτεχνήματα που είχαν κατασχεθεί και στρατιωτικές εκρηκτικές ύλες, ιδίως χειροβομβίδες και TNT.

Οι Αρχές έχουν ανακοινώσει πως σκοτώθηκαν εννέα στρατιωτικοί και τραυματίστηκαν άλλοι 84.

Οι έρευνες στα συντρίμμια δεν έχουν τερματιστεί ακόμη. Σύμφωνα με την εισαγγελία, πέντε άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Ο κεντροδεξιός πρόεδρος Πας ανακοίνωσε χθες ότι ζήτησε «από την εισαγγελία να διενεργήσει έρευνα για πιθανή επίθεση».

«Υπάρχουν κάποιοι που θέλουν η κυβέρνηση να αποτύχει, επειδή αδημονούν να επιστρέψουν» στην εξουσία και είναι «έτοιμοι για όλα», υποστήριξε ο αρχηγός του κράτους στον Τύπο έπειτα από εκδήλωση στην Κοτσαμπάμπα (κεντρικά).

Διενεργείται ήδη έρευνα για τα αίτια της καταστροφής. Τη περασμένη εβδομάδα, η εισαγγελία ανέφερε πως κίνησε διαδικασία για «ανθρωποκτονία εξ αμελείας».

Ο πρόεδρος Πας ανέλαβε την εξουσία τον Νοέμβριο του 2025, βάζοντας τέλος σε σχεδόν 20 χρόνια διακυβέρνησης από τους σοσιαλιστές υπό τους Έβο Μοράλες (2006-2019) και Λουίς Άρσε (2020-2025).

Έκτοτε έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τον πρώην πρόεδρο Μοράλες και υποστηρικτές του ότι επιδιώκουν να αποσταθεροποιήσουν την κυβέρνησή του.

Τον Ιούνιο, ο πρόεδρος Πας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να καταπνίξει το κύμα μαζικών κινητοποιήσεων εξαιτίας της οικονομικής κρίσης στο κράτος των Άνδεων. Οι διαδηλώσεις και οι αποκλεισμοί δρόμων παρέλυσαν τη Βολιβία για πάνω από 50 ημέρες.