Ο γάμος των ομοφυλοφίλων είναι μια «βδελυρή» πρακτική, τα γκέι ζευγάρια πρέπει «να λιθοβολούνται» επειδή «επέλεξαν τον διάβολο» και προσελκύουν τη «θεία δίκη». Οι δηλώσεις αυτές ανήκουν στον πρόεδρο του Μπουρούντι Εβαρίστ Νταγισιμίγιε, μιας χριστιανικής και συντηρητικής χώρας της περιοχής των Μεγάλων Λιμνών, όπου οι ομοφυλοφιλικές σχέσεις τιμωρούνται με ποινές φυλάκισης έως και δύο ετών.

Ο Νταγισιμίγιε απαντούσε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων και πολιτών, σε μια συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, η οποία μεταδόθηκε από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση της χώρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Burundi’s President Évariste Ndayishimiye has said that homosexuals in his country “should be stoned”. Burundi’s President Ndayishimiye hits out over gay rights and aid – BBC News https://t.co/O5zIe3C8Zq

— Hon. Nabuyanda (Pronouns He/Him/His) (@CityLawyer01) December 29, 2023