Ο πρόεδρος του λιβανικού κοινοβουλίου, ο Ναμπί Μπέρι, οποίος χαρακτηρίζεται σύμμαχος του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, τόνισε σήμερα ότι η συμφωνία-πλαίσιο που υπέγραψε η κυβέρνηση της χώρας με αυτή του Ισραήλ υπό την αιγίδα των ΗΠΑ «δεν θα υιοθετηθεί» από την εθνική αντιπροσωπεία, κρίνοντας πως δεν εγγυάται τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας του.

«Αυτή η συμφωνία δεν θα υιοθετηθεί» και «δεν πρόκειται να εφαρμοστεί στην τρέχουσα μορφή της», τόνισε, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από το κόμμα του, το κίνημα Άμαλ, καταγγέλλοντας τη «συμφωνία ‘διαταγών’» στον Λίβανο αντί «συμφωνίας που προασπίζει τα δικαιώματα του Λιβάνου».

Το κείμενο, το οποίο υπογράφηκε την Παρασκευή στην Ουάσινγκτον, έχει στη θεωρία στόχο την αποκατάσταση «διαρκούς ειρήνης» ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο, ωστόσο θέτει ως προϋπόθεση τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.