Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNN και μεταδόθηκε τη Δευτέρα, ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν απηύθυνε μια σπάνια δημόσια έκκληση προς την ισραηλινή κυβέρνηση να εμπλακεί σε ειλικρινείς συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, υπογραμμίζοντας πως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις «δεν θα προσφέρουν ποτέ ασφάλεια» στους κατοίκους του βόρειου Ισραήλ.

«Είμαστε έτοιμοι, είμαστε πρόθυμοι, είμαστε αποφασισμένοι. Εσείς είστε; Εάν είστε, ας καθίσουμε να συζητήσουμε», είπε ο Αούν.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου ξεκαθάρισε πως δεν σκοπεύει να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου προτού επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, διευκρινίζοντας πως αναφέρεται σε σύμφωνο μη επίθεσης και όχι σε συνολική ειρηνευτική συμφωνία.