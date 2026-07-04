Κάλεσμα προς την Ουάσιγκτον να στηρίξει έμπρακτα τη χώρα του απηύθυνε ο Πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, στον απόηχο της πρόσφατης διπλωματικής συμφωνίας με το Ισραήλ που στοχεύει στην εγκαθίδρυση μιας μόνιμης σταθερότητας στην περιοχή.

Το συγκεκριμένο διπλωματικό πλαίσιο, το οποίο διαμορφώθηκε στα τέλη Ιουνίου με την άμεση μεσολάβηση της αμερικανικής πλευράς, προβλέπει τη σταδιακή επιστροφή του ελέγχου του νότιου Λιβάνου στα χέρια του επίσημου εθνικού στρατού.

Ωστόσο, ο βασικός όρος για την υλοποίηση αυτού του σχεδίου και την παράλληλη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων είναι ο πλήρης αφοπλισμός της Χεζμπολάχ, ξεκινώντας αρχικά από συγκεκριμένες πιλοτικές περιοχές. Η εξέλιξη αυτή έχει ήδη πυροδοτήσει έντονες εσωτερικές αναταράξεις, καθώς η ισχυρή φιλοϊρανική οργάνωση αρνείται να αποδεχθεί τους όρους της συμφωνίας, γεγονός που καθιστά τον ρόλο και την παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών κρίσιμη, για την επόμενη ημέρα της χώρας.

Σε μια συγχαρητήρια επιστολή προς τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, για τη 250ή επέτειο από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, ο Λιβανέζος Πρόεδρος τον κάλεσε να «συνεχίσει να στηρίζει σταθερά τους δίκαιους και ισότιμους σκοπούς του Λιβάνου, του στρατού του, προκειμένου να ανοιχτεί μια νέα σελίδα ειρήνης», σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου της λιβανικής προεδρίας.

Για την ίδια περίσταση, η Πρεσβεία των ΗΠΑ επιβεβαίωσε στο Χ πως στέκεται «στο πλευρό του λαού του Λιβάνου, ο οποίος εργάζεται για τη σφυρηλάτηση ενός μέλλοντος ειρήνης, ευημερίας και πολυαναμενόμενων υποσχέσεων».

Η Χεζμπολάχ παρέσυρε τον Λίβανο στον περιφερειακό πόλεμο τη 2α Μαρτίου επιτιθέμενη στο Ισραήλ, επιβεβαιώνοντας πως είχε ενεργήσει στο πλαίσιο αντιποίνων για τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, που είχε σκοτωθεί σε αμερικανικό-ισραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.

Το Ισραήλ είχε απαντήσει με μία μεγάλη εκστρατεία βομβαρδισμών και μια χερσαία επιχείρηση, εντείνοντας το κάλεσμα για εκκένωση ολόκληρων περιοχών του νοτίου Λιβάνου. Οι ισραηλινές επιχειρήσεις είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο 4.300 ανθρώπων, σύμφωνα με τη Βηρυτό.

Το πρωτόκολλο συμφωνίας που υπογράφηκε την 17η Ιουνίου, ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον επέτρεψε την εφαρμογή μιας κατάπαυσης του πυρός από την 21η Ιουνίου.

Έκτοτε, περισσότεροι από 600.000 εκτοπισμένοι Λιβανέζοι, επέστρεψαν στα σπίτια τους, εκ των συνολικά 1 εκατομμυρίου και πλέον, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης.

Η επιστροφή σε δεκάδες κοινότητες του νότου, ιδίως εκείνες πλησίον των συνόρων, που έχουν καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό από τις ισραηλινές δυνάμεις, παραμένει αβέβαιη.