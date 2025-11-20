Επιμέλεια: Αλ. Παπαδόπουλος

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τετάρτη μέσω Truth Social ότι υπέγραψε νόμο για τη δημοσιοποίηση του υλικού του φακέλου του Τζέφρι Έπστιν, στην οποία πρόβαλε αντίσταση επί μήνες.

«Μόλις υπέγραψα τον νόμο για τη δημοσιοποίηση του φακέλου Έπστιν!», ανέφερε, με όλη την πρόταση γραμμένη με κεφαλαία γράμματα, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος σε ανάρτηση του, σχεδόν τετρακοσίων λέξεων, με την οποία κατηγόρησε δημοκρατικούς πως προσπαθούν να κρύψουν την «αλήθεια» για τον εκατομμυριούχο χρηματομεσίτη και σύμβουλο επενδύσεων που πέθανε σε φυλακή της Νέας Υόρκης το 2019, προτού δικαστεί για σειρά κακουργημάτων σεξουαλικής φύσης με θύματα ιδίως ανήλικα κορίτσια.

H ανάρτηση του Ντ. Τραμπ σε μετάφραση

«Ο Jeffrey Epstein, ο οποίος κατηγορήθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης του Trump το 2019 (όχι από τους Δημοκρατικούς!), ήταν δια βίου Δημοκρατικός, δωρίσε χιλιάδες δολάρια σε Δημοκρατικούς πολιτικούς και είχε στενές σχέσεις με πολλές γνωστές προσωπικότητες των Δημοκρατικών, όπως ο Bill Clinton (ο οποίος ταξίδεψε με το αεροπλάνο του 26 φορές), ο Larry Summers (ο οποίος μόλις παραιτήθηκε από πολλά διοικητικά συμβούλια, συμπεριλαμβανομένου του Harvard), τον σιχαμερό πολιτικό ακτιβιστή Reid Hoffman, τον ηγέτη της μειοψηφίας Hakeem Jeffries (ο οποίος ζήτησε από τον Epstein να δωρίσει στην εκστρατεία του ΑΦΟΎ ο Epstein κατηγορήθηκε), τη Δημοκρατική βουλευτή Stacey Plaskett και πολλούς άλλους. Ίσως η αλήθεια για αυτούς τους Δημοκρατικούς και τις σχέσεις τους με τον Τζέφρι Έπσταϊν να αποκαλυφθεί σύντομα, γιατί ΜΟΛΙΣ ΥΠΟΓΡΑΨΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ EPSTEIN! Όπως όλοι γνωρίζουν, ζήτησα από τον Πρόεδρο της Βουλής Μάικ Τζόνσον και τον ηγέτη της πλειοψηφίας στη Γερουσία Τζον Θουν να ψηφίσουν αυτό το νομοσχέδιο στη Βουλή και τη Γερουσία, αντίστοιχα. Λόγω αυτού του αιτήματος, οι ψήφοι ήταν σχεδόν ομόφωνες υπέρ της ψήφισης. Κατόπιν οδηγιών μου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ήδη παραδώσει σχεδόν πενήντα χιλιάδες σελίδες εγγράφων στο Κογκρέσο. Μην ξεχνάτε — η κυβέρνηση Μπάιντεν δεν παρέδωσε ΟΥΤΕ ΕΝΑ αρχείο ή σελίδα που να σχετίζεται με τον Δημοκρατικό Επστάιν, ούτε καν μίλησε ποτέ για αυτόν. Οι Δημοκρατικοί έχουν χρησιμοποιήσει το ζήτημα «Έπσταϊν», το οποίο τους επηρεάζει πολύ περισσότερο από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, για να προσπαθήσουν να αποσπάσουν την προσοχή από τις ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΕΣ νίκες μας, όπως το ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΧΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ, τα ισχυρά σύνορα, την απαγόρευση της συμμετοχής ανδρών σε γυναικείους αθλητικούς αγώνες ή των τρανσέξουαλ για όλους, τον τερματισμό του DEI, τη διακοπή του ρεκόρ πληθωρισμού του Μπάιντεν, τη μείωση των τιμών, τις μεγαλύτερες φορολογικές και ρυθμιστικές περικοπές στην ιστορία, τον τερματισμό οκτώ πολέμων, την ανασυγκρότηση του στρατού μας, την εξουδετέρωση της πυρηνικής ικανότητας του Ιράν, την επένδυση τρισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ, τη δημιουργία της «πιο καυτής» χώρας στον κόσμο, και ακόμη και την τεράστια ήττα των Δημοκρατικών στην πρόσφατη καταστροφή του Shutdown. Για χρόνια, η μεγάλη μας χώρα έπρεπε να υπομείνει τη ΡΩΣΙΑ, τη ΡΩΣΙΑ, τη ΡΩΣΙΑ, την ΟΥΚΡΑΝΙΑ, την ΟΥΚΡΑΝΙΑ, την ΟΥΚΡΑΝΙΑ, την ΑΠΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ #1 (https://truthsocial.com/tags/1) , την ΑΠΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ #2 (https://truthsocial.com/tags/2) και πολλές άλλες κυνηγησίες μαγισσών και απάτες που δημιούργησαν οι Δημοκρατικοί, οι οποίες ήταν όλες τόσο τρομερές και διχαστικές για τη χώρα μας και έγιναν για να προκαλέσουν σύγχυση, να αποσπάσουν την προσοχή και να αποσπάσουν την προσοχή από το ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΕΡΓΟ που κάνουν οι Ρεπουμπλικανοί και η κυβέρνηση Τραμπ. Αυτή η τελευταία φάρσα θα έχει αντίθετα αποτελέσματα για τους Δημοκρατικούς, όπως και όλες οι άλλες! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ ΞΑΝΑ!».

Η υπόθεση Έπστιν – με τον οποίο διατηρούσε φιλική σχέση για χρόνια ο ακόμη τότε επιχειρηματίας Τραμπ – μετατράπηκε σε αγκάθι στο πλευρό του το τελευταίο διάστημα, μολονότι ήταν ο ίδιος που τροφοδοτούσε θεωρίες συνωμοσίας και υποσχόταν πολύκροτες αποκαλύψεις προεκλογικά.

Η υπουργός Δικαιοσύνης της κυβέρνησής του Παμ Μπόντι διαβεβαίωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου πως το υλικό που σχετίζεται με την υπόθεση Έπστιν θα δοθεί στη δημοσιότητα εντός 30 ημερών, όπως προβλέπει ο νόμος, υποσχόμενη «μέγιστη διαφάνεια».