Κατηγορίες για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και ψευδείς δηλώσεις απαγγέλθηκαν σε βάρος του πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμεϊ, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, λίγες ημέρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε τη δίωξη πολιτικών του αντιπάλων.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ είχε καθαιρέσει από το αξίωμά του τον Κόμι, καθώς το FBI ερευνούσε ενδεχόμενη ανάμιξη της Ρωσίας στην προεκλογική εκστρατεία του 2016.

Η έρευνα ανατέθηκε στον ειδικό εισαγγελέα Ρόμπερτ Μάλερ — τον προκάτοχο του Τζέιμς Κόμεϊ στην ηγεσία του FBI. Στο πόρισμά του το 2019, ο Μάλερ ανέφερε πως δεν υπήρχαν επαρκείς αποδείξεις για αθέμιτη σύμπραξη της Μόσχας και του επιτελείου Τραμπ, επισημαίνοντας πως ασκήθηκαν πιέσεις από τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο για να παρακωλυθεί η έρευνα.

Η ανάρτηση του Τραμπ για τον Τζέιμς Κόμι

«ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ! Ένα από τα χειρότερα ανθρώπινα όντα στα οποία έχει εκτεθεί ποτέ αυτή η χώρα είναι ο Τζέιμς Κόμεϊ, ο πρώην διεφθαρμένος επικεφαλής του FBI. Σήμερα, κατηγορήθηκε από ένα Μεγάλο Δικαστήριο Ενόρκων για δύο κακουργήματα για διάφορες παράνομες και αθέμιτες πράξεις. Ήταν τόσο κακός για τη χώρα μας, για τόσο καιρό, και τώρα βρίσκεται στην αρχή της ευθύνης για τα εγκλήματά του κατά του Έθνους μας. ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ!»