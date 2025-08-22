Ο πρώην πρόεδρος της Σρι Λάνκα, Ρανίλ Γουικρεμεσίνγκε (Ranil Wickremesinghe), συνελήφθη με την κατηγορία της κατάχρησης κρατικών κονδυλίων, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Η κατηγορία αφορά ταξίδια που πραγματοποίησε στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, όπως μεταδίδει το BBC.

Ο ίδιος έφτασε στο δικαστήριο στην πρωτεύουσα Κολόμπο την Παρασκευή, έχοντας ήδη δώσει κατάθεση στη Διεύθυνση Ποινικών Ερευνών (CID) νωρίτερα μέσα στην ημέρα.

Πότε διετέλεσε πρόεδρος

Ο Γουικρεμεσίνγκε διετέλεσε πρόεδρος από το 2022 έως το 2024, αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά του μετά τη χειρότερη οικονομική κρίση που έπληξε τη χώρα η οποία προκάλεσε λαϊκή εξέγερση και ανάγκασε τον προκάτοχό του, Γκοταμπάγια Ρατζαπάκσα (Gotabaya Rajapaksa), να εγκαταλείψει τη χώρα.

Στον πρώην πρόεδρο αποδίδεται η σταθεροποίηση της οικονομίας μετά τη χειρότερη οικονομική κρίση που έπληξε τη χώρα το 2022.

Ο Γουικρεμεσίνγκε υπηρέτησε επίσης έξι ξεχωριστές θητείες ως πρωθυπουργός από τη δεκαετία του 1990 και μετά.

Τα ταξίδια και η έρευνα

Σύμφωνα με το BBC Sinhala, ο 76χρονος πραγματοποίησε 23 ταξίδια στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, με κόστος άνω των 600 εκατομμυρίων ρουπιών (2 εκατομμύρια δολάρια, 1,4 εκατομμύρια λίρες).

Η σύλληψη που έγινε την Παρασκευή σχετίζεται με μια στάση που πραγματοποίησε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2023, κατά την επιστροφή του από τη σύνοδο κορυφής της G77 στην Κούβα, αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Σε εκείνη την περίπτωση, αυτός και η σύζυγός του είχαν παραστεί σε μια τελετή στο Πανεπιστήμιο του Γουλβερχάμπτον.

Η Διεύθυνση Ποινικών Ερευνών της Σρι Λάνκα ισχυρίζεται ότι επρόκειτο για ιδιωτική επίσκεψη για την οποία χρησιμοποιήθηκαν κρατικά κεφάλαια – κάτι που ο Γουικρεμεσίνγκε αρνήθηκε.

Η έρευνα για την υπόθεση παραπέμφθηκε αρχικά στο δικαστήριο τον Ιούνιο.

Ποιος είναι

Ο Γουικρεμεσίνγκε, ο οποίος είναι ο πρώτος πρώην πρόεδρος που συλλαμβάνεται στη Σρι Λάνκα, αποτελεί πλέον χαρακτηριστικό της πολιτικής ζωής του νησιωτικού έθνους από τότε που εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής το 1977.

Δικηγόρος στο επάγγελμα, προέρχεται από μια εύπορη οικογένεια πολιτικών και επιχειρηματιών.

Του αποδόθηκε η βελτίωση της εικόνας του Ενωμένου Εθνικού Κόμματος (UNP) μετά την ανάληψη της ηγεσίας του το 1994, συγκροτώντας μια πειθαρχική επιτροπή για την απαλλαγή από διεφθαρμένα μέλη του κόμματος.

Με την πάροδο των ετών, υπέβαλε αρκετές υποψηφιότητες για να γίνει πρόεδρος – παίρνοντας τον ρόλο που επιθυμούσε εδώ και καιρό μόνο το 2022, μετά τη φυγή του Ρατζαπάκσα.

Εκείνη την εποχή, το κόμμα του σχεδόν «εξαφανίστηκε» στις εκλογές του 2020 και έμεινε ο μοναδικός εκπρόσωπός του στο κοινοβούλιο.

Έχασε τις εκλογές του 2024 από τον αριστερόστροφο Ανούρα Κουμάρα Ντισαναγιάκε (Anura Kumara Dissanayake).