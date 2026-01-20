Ο Πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γιενς-Φρέντερικ Νίλσεν δήλωσε ότι πρέπει οι Γροιλανδοί να ξεκινήσουν να προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο στρατιωτικής εισβολής στη χώρα τους.

Ο Νίλσεν μίλησε σε συνέντευξη Τύπου στην πρωτεύουσα Νουούκ και ανέφερε ότι οι εξελίξεις γύρω από τη Γροιλανδία επιβάλλουν εγρήγορση.

«Δεν είναι πιθανό να υπάρξει στρατιωτική σύγκρουση, αλλά δεν μπορεί να αποκλειστεί», δήλωσε ο Γροιλανδός Πρωθυπουργός.

«Είναι άρα γι΄αυτό που πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλες τις πιθανότητες όμως το υπογραμμίζουμε: η Γροιλανδία είναι τμήμα του ΝΑΤΟ και, αν είναι να υπάρξει κλιμάκωση, αυτό θα έχει επίσης συνέπειες για τον υπόλοιπο κόσμο», πρόσθεσε ο ηγέτης του αυτόνομου δανικού νησιού.

«Δεν υπάρχει γυρισμός»

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανάρτησε μια εικόνα που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία εμφανίζεται μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, να καρφώνουν την αμερικανική σημαία στη Γροιλανδία, με μια πινακίδα που γράφει «Γροιλανδία – Αμερικανικό έδαφος – Ίδρυση 2026».

New media post from Donald J. Trump (TS: 20 Jan 01:00 ET)​​​‍​​‌‍​​‌‍​​​​​​‌‍​​​​​​​​​​‌‍​​​‌‍​​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​​‌‍​​​‌‍​​​​​​‌‍​​​​​​​​‌‍​​​‌‍​​‌‍​‌‍​​​​​​​​‌‍​​​​​​​‌‍ pic.twitter.com/z9s2uGwiwz — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) January 20, 2026

Ο Τραμπ συνεχίζει την αφήγησή του ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται τη Γροιλανδία για λόγους ασφαλείας.

«Πρέπει να την αποκτήσουμε. Πρέπει να το κάνουν. Δεν μπορούν να την προστατεύσουν. Η Δανία, είναι υπέροχοι άνθρωποι και ξέρω ότι οι ηγέτες τους είναι πολύ καλοί άνθρωποι, αλλά δεν πηγαίνουν καν εκεί. Και, ξέρετε, επειδή το πλοίο πήγε εκεί πριν από 500 χρόνια και μετά έφυγε, αυτό δεν σας δίνει δικαίωμα ιδιοκτησίας».

Ακόμη, γράφοντας στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, δήλωσε: «Όπως εξέφρασα σε όλους, πολύ ξεκάθαρα, η Γροιλανδία είναι επιτακτική ανάγκη για την εθνική και παγκόσμια ασφάλεια. Δεν υπάρχει γυρισμός. Σε αυτό συμφωνούν όλοι! Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι μακράν η πιο ισχυρή χώρα στον πλανήτη.

Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ανασυγκρότηση του στρατού μας κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας μου, η οποία συνεχίζεται με ακόμη πιο γρήγορους ρυθμούς.

Είμαστε η μόνη ΔΥΝΑΜΗ που μπορεί να εξασφαλίσει την ΕΙΡΗΝΗ σε όλο τον κόσμο. Και αυτό επιτυγχάνεται, πολύ απλά, μέσω της ΔΥΝΑΜΗΣ! ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ».