Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ πανηγύρισε τα μεσάνυχτα την «ένδοξη» νίκη του Πέτερ Μαγιάρ -πολιτικού της δεξιάς προσκείμενου στην ΕΕ- στις βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία επί του εθνικιστή λαϊκιστή Βίκτορ Όρμπαν, επικρίνοντας με αιχμηρό τρόπο τη στενή σχέση που είχε καλλιεργήσει ο απερχόμενος πρωθυπουργός με τη Μόσχα.

«Ουγγαρία, Πολωνία, Ευρώπη ξανά ενωμένες! Ένδοξη νίκη, αγαπητοί φίλοι!» ανέφερε ο Τουσκ μέσω X, προσθέτοντας στα ουγγρικά: «Ruszkik haza!» («Ρώσοι σπίτια σας!»).