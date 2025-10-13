Στο πλαίσιο της Συνόδου Ειρήνης του Σαρμ ελ Σέιχ, ο Βρετανός Πρωθυπουργός συναντήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, 13 Οκτωβρίου, με τον εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, ανακοίνωσε η Ντάουνινγκ Στριτ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν τη σημαντικότητα της σημερινής ημέρας, επισημαίνοντας πως «αποτελεί σημείο καμπής για τη Μέση Ανατολή, έπειτα από μήνες φρίκης και οδύνης». Αναγνώρισαν δε πως θα πρέπει να αποτελέσει την απαρχή μιας διαρκούς και βιώσιμης ειρήνης.

Ο Κιρ Στάρμερ, μεταξύ άλλων, τόνισε πως η απελευθέρωση των ομήρων το πρωί, και η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, είναι κάτι που επιθυμούσε διακαώς ολόκληρος ο κόσμος.

Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ, ο Πρωθυπουργός έκανε σαφές πως το Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτοιμο να στηρίξει την επόμενη φάση. Την ίδια στιγμή, επιβεβαίωσε ότι θα αναλάβει ρόλο στην ανοικοδόμηση της Γάζας, θα συμμετάσχει στην αποστολή παρακολούθησης της κατάπαυσης του πυρός και θα στηρίξει τη διαδικασία αφοπλισμού της Χαμάς, ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε μελλοντική απειλή.