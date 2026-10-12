Ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ καταδίκασε κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής του επικοινωνίας με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι τη συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Μόσχα για την εξαγωγή ρωσικού ντίζελ δηλώνοντας ότι «αντιβαίνει πλήρως στις προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης» στην Ουκρανία.

«Ο πρωθυπουργός δήλωσε ξεκάθαρα ότι η συμφωνία αυτή αντιβαίνει προς τις προσπάθειες της Ουκρανίας, του Καναδά και των συμμάχων μας για την επίτευξη ειρήνης και σταθερότητας στην Ευρώπη», αναφέρεται στην ανακοίνωση που εκδόθηκε στην Οτάβα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία.

«Η συμφωνία αυτή θα δώσει στη Ρωσία επιπλέον έσοδα που θα συμβάλουν στην χρηματοδότηση του παράνομου και αδικαιολόγητου πολέμου κατά της Ουκρανίας».