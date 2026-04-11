Εν μέσω διαμαρτυριών κατά των προγραμματισμένων διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ, ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, λέει ότι ανέβαλε ένα προγραμματισμένο ταξίδι στην Ουάσινγκτον «υπό το πρίσμα των τρεχουσών εσωτερικών συνθηκών».

Πριν από την ανακοίνωσή του, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν για τις διεθνείς υποθέσεις, προειδοποίησε ότι δεν πρέπει να παραγκωνιστεί η Χεζμπολάχ, λέγοντας σε μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Ο κ. Ναουάφ Σαλάμ πρέπει να γνωρίζει ότι η αγνόηση του απαράμιλλου ρόλου της αντίστασης και της ηρωικής Χεζμπολάχ θα εκθέσει τον Λίβανο σε ανεπανόρθωτους κινδύνους ασφαλείας».

Ο Πρόεδρος Τζόζεφ Αούν δήλωσε την Παρασκευή, ότι μια πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, στο Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, για να συζητηθεί μια κατάπαυση του πυρός και να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις Λιβάνου-Ισραήλ με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των πρεσβευτών των δύο χωρών στην Ουάσινγκτον με τη συμμετοχή του πρεσβευτή των ΗΠΑ στη Βηρυτό.

Διαδηλωτές έκαψαν σήμερα πορτρέτα του Σαλάμ στο κέντρο της Βηρυτού, κοντά στο Grand Serail, αποκαλώντας τον «Σιωνιστή» καθώς κρατούν σημαίες της Χεζμπολάχ.

Ακολουθεί η ανάρτηση του πρωθυπουργού του Λιβάνου: