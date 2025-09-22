Οι σημαίες του Ισραήλ και της Παλαιστίνης με ένα περιστέρι της ειρήνης ανάμεσά τους προβλήθηκαν στον Πύργο του Άιφελ ενόψει και της αναμενομένης αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους από τη Γαλλία κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που ξεκινάει σήμερα, Δευτέρα (22/9) στη Νέα Υόρκη.

Οι Αρχές του Παρισιού τοποθέτησαν μία οθόνη στο μνημείο, όπου προβαλλόταν οι δύο σημαίες και ένα περιστέρι της ειρήνης ανάμεσα τους, ενώ ο πύργος φωτίστηκε με λευκό χρώμα.

🇫🇷🇮🇱🇵🇸⚡️- The Eiffel Tower in Paris displayed the Palestinian and Israeli flags ahead of France’s recognition of Palestinian statehood, promoting a two-state peace solution. pic.twitter.com/QNrjSmIcBO — Monitor𝕏 (@MonitorX99800) September 21, 2025

«Το Παρίσι υποστηρίζει την πρωτοβουλία του Γάλλου προέδρου (Εμανουέλ Μακρόν) για την αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης. Το Παρίσι επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του για την ειρήνη, η οποία, τώρα περισσότερο από ποτέ, μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της εφαρμογής της λύσης των δύο κρατών», έγραψε η δήμαρχος του Παρισιού Ανν Ινταλγκό στη σελίδα της στο κοινωνικό δίκτυο Bluesky, συνοδεύοντας το μήνυμά της με μια φωτογραφία του Πύργου του Άιφελ με τις σημαίες.

Γάλλοι πολιτικοί εναντιώνονται στην κυβέρνηση για ύψωση παλαιστινιακών σημαιών σε δημαρχεία

Γάλλοι πολιτικοί διαφώνησαν χθες Κυριακή σχετικά με το αν είναι σκόπιμο να υψωθούν παλαιστινιακές σημαίες έξω από τα δημαρχεία την παραμονή της προγραμματισμένης αναγνώρισης του Κράτους της Παλαιστίνης από τη χώρα.

Πριν από την ιστορική αυτή κίνηση, η οποία αναμένεται να οριστικοποιηθεί στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη που ξεκινά τη Δευτέρα, η κυβέρνηση ζήτησε από τους δημάρχους να μην υψώσουν τη σημαία και να κατεβάσουν τυχόν παλαιστινιακά πανό που είχαν ήδη υψώσει.

Η Γαλλία φιλοξενεί τον μεγαλύτερο εβραϊκό πληθυσμό της Δυτικής Ευρώπης, περίπου μισό εκατομμύριο άτομα, καθώς και μια σημαντική μουσουλμανική κοινότητα που είναι ευαίσθητη στο πρόβλημα του παλαιστινιακού λαού στη Γάζα. Ο σκληροπυρηνικός υπουργός Εσωτερικών Μπρουνό Ρεταγιό υποστήριξε ότι η ανάρτηση παλαιστινιακών σημαιών «υπονομεύει σοβαρά την αρχή της ουδετερότητας των δημόσιων υπηρεσιών» στη Γαλλία.

Σε σημείωμα που έστειλε στους εκπροσώπους του κράτους στις περιφέρειες, το γαλλικό Υπουργείο Εσωτερικών τους έδωσε οδηγίες να αντιταχθούν στην ανάρτηση παλαιστινιακών σημαιών σε δημαρχεία και άλλα δημόσια κτίρια, επικαλούμενο τον κίνδυνο εισαγωγής μιας συνεχιζόμενης διεθνούς σύγκρουσης στο εθνικό έδαφος.

«Η αρχή της ουδετερότητας στη δημόσια υπηρεσία απαγορεύει τέτοιες εκδηλώσεις», δήλωσε το υπουργείο, προσθέτοντας ότι οποιαδήποτε απόφαση των δημάρχων να υψώσουν την παλαιστινιακή σημαία θα πρέπει να παραπέμπεται στα διοικητικά δικαστήρια.

Το γραφείο του προέτρεψε τους τοπικούς νομάρχες να παραπέμψουν το θέμα στα διοικητικά δικαστήρια, αν και δεν μπορούν να διατάξουν την αστυνομία να κατεβάσει τις σημαίες. Ωστόσο, ο ηγέτης των Σοσιαλιστών Ολιβιέ Φορέ, του οποίου το κόμμα θα χρειαστεί πιθανώς την υποστήριξη της νέας κυβέρνησης της Γαλλίας για να επιβιώσει, προέτρεψε τον Μακρόν να επιτρέψει στα γραφεία των δημάρχων να υψώνουν τη σημαία, αν το επιθυμούν. «Δεν θα ήταν μόνο μια ισχυρή χειρονομία προς όλους όσους έχουν δεσμευτεί να επιλύσουν τη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης, αλλά και συνεπής με τη θέση της Γαλλίας σε διεθνές επίπεδο», είπε. Ο Φορέ υποστήριξε ότι ο Ρεταγιό έπαιζε πολιτικά παιχνίδια για να υπονομεύσει την προσπάθεια του Μακρόν για αναγνώριση. «Δεν είναι η σημαία που αντιτίθεται (ο Ρεταγιό)… Είναι η απόφαση του αρχηγού του κράτους να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος», είπε ο Φορέ στο BFMTV το βράδυ της Κυριακής.

Ορισμένοι Γάλλοι δήμαρχοι αψήφησαν τις εντολές της κυβέρνησης και ύψωσαν παλαιστινιακές σημαίες στα δημαρχεία, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλοι.

Δεν είναι σαφές πόσες πόλεις θα συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία τη Δευτέρα. Η παλαιστινιακή σημαία κυματίζει στο δημαρχείο του Μαλακόφ, προάστιο του Παρισιού, από την Παρασκευή. Η δήμαρχος της πόλης, Ζακλίν Μπελόμ, δήλωσε την Κυριακή στο Associated Press ότι της δόθηκε εντολή να την κατεβάσει, αλλά αρνήθηκε να συμμορφωθεί.

«Στεκόμαστε στο πλευρό του παλαιστινιακού λαού. Είναι κάτι συμβολικά σημαντικό, όπως κάναμε πριν από λίγο καιρό με την ουκρανική σημαία, όταν στεκόμασταν στο πλευρό του ουκρανικού λαού που δέχονταν επίθεση από τη Ρωσία», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Ματιέ Χαντοντίν, δήμαρχος του Σεν-Ντενί, προάστιο του Παρισιού όπου βρίσκεται το εθνικό γήπεδο ποδοσφαίρου, δήλωσε ότι θα υψώσει την παλαιστινιακή σημαία σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό.

Στη δυτική Γαλλία, η πόλη της Νάντης σχεδιάζει επίσης να υψώσει την παλαιστινιακή σημαία στο κτήριο του δημαρχείου, όπως δήλωσε η δήμαρχος Γιοάνα Τολάν, σοσιαλίστρια, στο France information. «Για τους δήμους που επιθυμούν να συμμετάσχουν, με μια συμβολική χειρονομία, στην αναγνώριση της Παλαιστίνης από τη Γαλλία, πιστεύω ότι είναι λογικό. Θα το κάνω χωρίς δισταγμό», είπε.

Στη νοτιοδυτική Γαλλία, ο κομμουνιστής δήμαρχος του Μολεόν-Λισάρ, μιας πόλης 3.000 κατοίκων, ύψωσε την παλαιστινιακή σημαία την Παρασκευή, αλλά την αφαίρεσε την επόμενη μέρα, αφού η υπόθεση παραπέμφθηκε σε διοικητικό δικαστήριο.

«Η σημαία βρίσκεται τώρα στο γραφείο μου. Πρόκειται για επίθεση στην ελευθερία της σκέψης μου», δήλωσε ο δήμαρχος Λουί Λαμπαντό στον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό Ici Pays Basque.

Ο Ιάν Μπροσά, εκπρόσωπος του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος, κατηγόρησε τον Ρεταγιό ότι αντιφάσκει με την επίσημη θέση της Γαλλίας.

«Ο υπουργός Εσωτερικών διαφωνεί με τη γαλλική διπλωματία. Δεν υποστηρίζει την αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους, σε αντίθεση με τον πρόεδρο», δήλωσε ο Brossat στο BFM TV. «Διακηρύσσοντας τις προσωπικές του πεποιθήσεις αντί να υποστηρίζει τη θέση της Γαλλικής Δημοκρατίας, η οποία είναι να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος, κρατά όμηρο τη Γαλλία και τη διπλωματία της».