Για «ντροπή» της γερμανικής κυβέρνησης, η οποία αρνήθηκε να τον συναντήσει, έκανε λόγο ο Μοχάμεντ Ρεζά Παχλαβί, κατηγορώντας παράλληλα το Βερολίνο ότι επιτρέπει να δέχεται πιέσεις από το καθεστώς της Τεχεράνης.

Ο ίδιος προειδοποίησε για ενδεχόμενα «αντίποινα» από την πλευρά των μουλάδων, τους οποίους χαρακτήρισε «πληγωμένα θηρία», επισημαίνοντας ότι οι Ιρανοί θα συνεχίσουν τον αγώνα τους, ανεξαρτήτως διεθνούς στήριξης.

Πιο συγκεκριμένα, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Βερολίνο, ο Παχλαβί εξέφρασε την ενόχλησή του για την άρνηση διαλόγου από τη γερμανική πλευρά, τονίζοντας ότι οι δημοκρατίες οφείλουν να συνομιλούν με όσους εκπροσωπούν «τη φωνή των άφωνων». Όπως σημείωσε, για τον λόγο αυτό απευθύνεται σε χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλλία και όχι σε δυνάμεις όπως η Ρωσία ή η Κίνα.

Αναφερόμενος στην κατάσταση στο Ιράν, έκανε λόγο για «φρικαλεότητες» και για έναν «πόλεμο του καθεστώτος εναντίον των ίδιων των πολιτών του», απορρίπτοντας παράλληλα τα επιχειρήματα που παρουσιάζουν την ιρανική ηγεσία ως θύμα επιθέσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Υποστήριξε ότι τα πλήγματα αφορούν στρατιωτικούς στόχους και όχι τον άμαχο πληθυσμό, επιμένοντας ότι η σύγκρουση θα λήξει ταχύτερα μόνο με την απομάκρυνση του υφιστάμενου καθεστώτος.

Παράλληλα, κάλεσε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να εγκαταλείψουν την πολιτική κατευνασμού και διαπραγμάτευσης με την Τεχεράνη, προτείνοντας συγκεκριμένα μέτρα πίεσης, όπως η αποκατάσταση της πρόσβασης στο διαδίκτυο στο Ιράν, ο τερματισμός των εκτελέσεων, η απέλαση Ιρανών διπλωματών και η διάλυση δικτύων επιρροής του καθεστώτος στην Ευρώπη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, εκφράζοντας απογοήτευση για τη στάση του, καθώς –όπως είπε– ενώ αρχικά είχε αναγνωρίσει την απώλεια νομιμοποίησης της ιρανικής ηγεσίας, στη συνέχεια μετρίασε την κριτική του. Ο Παχλαβί υποστήριξε ακόμη ότι οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν ουσιαστικά αναλάβει τον έλεγχο του κράτους, χαρακτηρίζοντάς τους «τρομοκρατική οργάνωση».

Τόνισε δε ότι ο ιρανικός λαός παραμένει αποφασισμένος να συνεχίσει τον αγώνα μέχρι τέλους, παρά τις δυσκολίες και την καταστολή. Όπως ανέφερε, η κοινωνία διατηρεί στάση αναμονής έως ότου δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για μαζική επανεμφάνιση στους δρόμους, κάτι που –κατά τον ίδιο– συνδέεται και με τη μείωση της κατασταλτικής ισχύος του καθεστώτος.

Ο εξόριστος στις Ηνωμένες Πολιτείες Παχλαβί, ο οποίος έχει εκφράσει φιλοδοξίες για έναν μεταβατικό ρόλο στην επόμενη ημέρα του Ιράν, πραγματοποιεί ιδιωτική επίσκεψη στο Βερολίνο. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να συναντηθεί με μέλη της Bundestag, μεταξύ των οποίων και ο Άρμιν Λάσετ, χωρίς ωστόσο επαφές με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Κλείνοντας, επανέλαβε ότι δεν επιδιώκει προσωπική πολιτική προβολή, αλλά επικεντρώνεται –όπως είπε– στον αγώνα του ιρανικού λαού. Απαντώντας πάντως σε ερωτήσεις για το πολιτειακό μέλλον της χώρας, ανέφερε ως παραδείγματα συνταγματικών μοναρχιών τη Σουηδία και την Ολλανδία, υποστηρίζοντας ότι μπορούν να συνδυάζουν δημοκρατική διακυβέρνηση με μοναρχικούς θεσμούς.