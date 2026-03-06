Συνέντευξη: Χρήστος Μαζάνης

Για την ευρύτερη κατάσταση που διαμορφώνεται στη Μέση Ανατολή την ώρα που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ βρίσκονται σε πόλεμο με το Ιράν, μίλησε στην διαδικτυακή τηλεόραση του Zougla.gr, o ομότιμος καθηγητής Οικονομικής Γεωγραφίας και Γεωπολιτικής Θεωρίας του ΕΚΠΑ, Ιωάννης Μάζης.

Ο καθηγητής εκτίμησε αρχικά πως ο πόλεμος αναμένεται να συνεχιστεί και πως το Ιράν φέρεται μέχρι στιγμής να αντέχει, αν και δεν υπάρχουν άμεσες ενδείξεις πως το πολεμικό του οπλοστάσιο έχει εξαντληθεί. Παράλληλα τόνισε πως θα ήταν πολύ δύσκολο να εισέλθουν χερσαίες δυνάμεις των Αμερικανών και των Ισραηλινών στην Περσία, οπότε τη «δουλειά» αυτή είναι πολύ πιθανόν να την κάνουν συγκεκριμένες «ομάδες Κούρδων».

Ερωτηθείς για τον ρόλο της Κίνας στην σύρραξη αυτή, ο καθηγητής επεσήμανε πως «εάν βοηθάει το Ιράν με οποιοδήποτε τρόπο θα το έκανε υπόγεια και όχι φανερά». Παράλληλα απαντά και για την στάση της Ρωσίας σε αυτή την πολεμική αντιπαράθεση.

Ο Ιωάννης Μάζης τοποθετείται ακόμα και για την δικιά μας «εμπλοκή» με τις φρεγάτες και τα F-16, για την κατάσταση στη Κύπρο αλλά και για τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν σε Ευρωπαϊκές χώρες, εστιάζοντας περισσότερο στις τρομοκρατικές επιθέσεις.

Ακόμα μιλά για τον ρόλο της Τουρκίας και για τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να προκύψουν για την χώρα αυτή.