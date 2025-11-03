Οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να προελαύνουν μέσα στην πόλη Πακρόφσκ της ανατολικής Ουκρανίας, την οποία επιχειρούν να καταλάβουν για περισσότερο από έναν χρόνο, σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Όπως αναφέρει η Μόσχα, οι Ρώσοι στρατιώτες «εξουδετερώνουν» τις ουκρανικές μονάδες που έχουν περικυκλωθεί κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό και τη βιομηχανική περιοχή της πόλης, ενώ έχουν εισέλθει και στη συνοικία Πριγκορόντνι.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, Ολεξάντρ Σίρσκι, εκτιμά ότι περισσότεροι από 100.000 Ρώσοι στρατιώτες επιχειρούν στην περιοχή. Δήλωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις αντιστέκονται σθεναρά και διατηρούν τις θέσεις τους, αν και οι συνθήκες είναι «ιδιαίτερα δύσκολες». Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι Ουκρανοί σημειώνουν πρόοδο κοντά στην πόλη Ντομπροπίλια, πολύ κοντά στο Πακρόφσκ, έχοντας ανακτήσει 188 τετραγωνικά χιλιόμετρα που ελέγχονταν από τους Ρώσους και άλλα 250 τετραγωνικά χιλιόμετρα «ουδέτερης» ζώνης. Ο Σίρσκι, που δήλωσε ότι βρίσκεται στο μέτωπο του Ντονέτσκ, πρόσθεσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις αυξάνουν την πίεση στην περιοχή της Ντομπροπίλια για να αποσπάσουν την προσοχή των Ρώσων από το Πακρόφσκ.

Ο ουκρανικός στρατός, από την άλλη, υποστηρίζει ότι οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν κατορθώσει να ελέγξουν πλήρως καμία συνοικία της πόλης. «Οι εισβολείς συνεχίζουν να επιτίθενται σε μικρές ομάδες, έως πέντε ατόμων, χωρίς τη χρήση τεθωρακισμένων», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Το πρακτορείο Reuters επισημαίνει ότι δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες από το πεδίο της μάχης.

Σύμφωνα με τον ουκρανικό ιστότοπο Deep State, ο οποίος βασίζεται σε ανοιχτές πηγές, αλλά σύμφωνα με Ρώσους στρατιωτικούς σχολιαστές καθυστερεί να καταγράψει τα ρωσικά κέρδη, οι ρωσικές δυνάμεις φαίνεται να ελέγχουν ένα μικρό τμήμα του νότιου Πακρόφσκ. Η υπόλοιπη πόλη χαρακτηρίζεται ως «γκρίζα ζώνη», δηλαδή περιοχή που δεν βρίσκεται υπό τον πλήρη έλεγχο καμίας πλευράς.

Πριν από την έναρξη του πολέμου, το Πακρόφσκ είχε πληθυσμό περίπου 60.000 κατοίκων, οι περισσότεροι εκ των οποίων έχουν πλέον εγκαταλείψει την πόλη.

Η κατάληψή του θα έδινε στη Μόσχα μια στρατηγική βάση για ενδεχόμενες επιθέσεις προς το Κραματόρσκ και το Σλοβιάνσκ — τις δύο μεγαλύτερες πόλεις του Ντονέτσκ που εξακολουθούν να ελέγχονται από το Κίεβο. Επιπλέον ελέγχει κρίσιμους οδικούς κόμβου που χρησιμοποιούνται από τον ουκρανικό στρατό για την τροφοδοσία άλλων θέσεων στο μέτωπο. Ο στόχος της Ρωσίας παραμένει η πλήρης κατάληψη της επαρχίας.

Αν το Πακρόφσκ πέσει, αυτό θα αποτελέσει τη σημαντικότερη ρωσική επιτυχία μετά την κατάληψη της κατεστραμμένης πόλης Αβντιίβκα στις αρχές του 2024, έπειτα από μία από τις πιο αιματηρές μάχες του πολέμου. Έκτοτε, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν σημειώσει μικρή αλλά σταθερή πρόοδο κατά μήκος της γραμμής μετώπου των 1.000 χιλιομέτρων, παρά τις έντονες συγκρούσεις.

Σε άλλα μέτωπα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας εξαπέλυσε πλήγματα σε ουκρανικό στρατιωτικό αεροδρόμιο, βάση επισκευής στρατιωτικού εξοπλισμού, στρατιωτικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις και ενεργειακές υποδομές που τις υποστήριζαν. Επίσης, οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν κοντά στο Κουπιάνσκ, απωθώντας τους Ουκρανούς από τέσσερις οχυρωμένες θέσεις στη βιομηχανική ζώνη στην αριστερή όχθη του ποταμού Οσκόλ.