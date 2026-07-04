Κλιμακώνεται η πολεμική αναμέτρηση στην Ουκρανία καθώς η Μόσχα προειδοποιεί πλέον ανοιχτά για δυναμική απάντηση στα τελευταία πλήγματα που δέχθηκε στο έδαφός της.

Ειδικότερα, η στρατιωτική ηγεσία της Ρωσίας εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία δεσμεύεται να ανταποδώσει τις εκτεταμένες επιθέσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν η ουκρανική πλευρά εξαπέλυσε ένα μεγάλο κύμα από πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Στο επίκεντρο της επιχείρησης αυτής βρέθηκαν αρκετές ρωσικές επαρχίες, με τα περισσότερα βλέμματα να στρέφονται στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Πετρούπολης, η οποία δέχθηκε σοβαρή πίεση από τα εναέρια μέσα του Κιέβου, γεγονός που αναγκάζει τις ρωσικές δυνάμεις να αναδιαμορφώσουν την τακτική τους και να προαναγγείλουν άμεσα αντίμετρα.

«Η απόπειρα (του Ουκρανού Προέδρου) Β. Ζελένσκι να καταστρέψει πολιτικές υποδομές της Ρωσικής Ομοσπονδίας δεν θα μείνει χωρίς την ενδεδειγμένη απάντηση εκ μέρους των ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων», λέει το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας σε ένα δελτίο Τύπου, όπου προσθέτει πως κατέρριψε κατά τη διάρκεια αυτής της επίθεσης 494 ουκρανικά ντρόουν και πυραύλους.