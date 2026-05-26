Ο πρέσβης της Ρωσίας στο Βερολίνο Σεργκέι Νεσάγιεφ εκλήθη στο υπουργείο Εξωτερικών, όπου συναντήθηκε με τον πολιτικό διευθυντή.

Η κίνηση αυτή έγινε σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις πρόσφατες επιθέσεις των ρωσικών δυνάμεων εναντίον του Κιέβου.

Πιο συγκεκριμένα στην ανακοίνωση του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών, γίνεται αναφορά σε επιθέσεις εναντίον εκκλησιών και σχολείων, αλλά και των στούντιο της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Επιπλέον, επισημαίνεται και η προειδοποίηση του Κρεμλίνου προς ξένους διπλωμάτες να εγκαταλείψουν το Κίεβο ενόψει νέων επιθέσεων.

«Η Ρωσία στηρίζεται σε απειλές, τρομοκρατία και περαιτέρω κλιμάκωση. Για αυτό καλέσαμε σήμερα τον πρέσβη. Η γερμανική κυβέρνηση έχει καταστήσει σαφές στη ρωσική κυβέρνηση ότι η Γερμανία δεν θα εκφοβιστεί από απειλές και θα συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουκρανία με όλες της τις δυνάμεις», τονίζεται στην ανάρτηση του υπουργείου στην πλατφόρμα «Χ».