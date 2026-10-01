Να εγκαταλείψει άμεσα τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά το νέο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις, ζήτησε ο Μάρκο Ρούμπιο από την ιρανική αντιπροσωπεία που βρισκόταν στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο και δεύτερη πηγή με γνώση της υπόθεσης, τους οποίους επικαλείται το Axios.

Παρότι οι Ιρανοί πιθανότατα θα αναχωρούσαν ούτως ή άλλως σύντομα μετά τη Γενική Συνέλευση, η κίνηση του Ρούμπιο αποτέλεσε μια ιδιαίτερα ασυνήθιστη διπλωματική κίνηση και ανέδειξε, για ακόμη μια φορά, το βαθύ κλίμα δυσπιστίας μεταξύ των δύο χωρών, καθώς οι προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας που θα έβαζε τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, παρέμεναν άκαρπες.

Οι διαμεσολαβητές του Κατάρ επιχείρησαν να πετύχουν διπλωματική προσέγγιση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, χωρίς ωστόσο ουσιαστική πρόοδο, καθώς καμία από τις δύο πλευρές δεν ήταν διατεθειμένη να υποχωρήσει. Μεταξύ εκείνων που έλαβαν εντολή να εγκαταλείψουν τη Νέα Υόρκη ήταν και ο Ιρανός ομόλογος του Ρούμπιο, ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Αναφερόμενος στους λόγους της απόφασης, ο Αμερικανός αξιωματούχος σημείωσε:

«Ο υπουργός Ρούμπιο έδιωξε την ιρανική αντιπροσωπεία, η οποία είχε παραμείνει περισσότερο απ’ όσο ήταν ευπρόσδεκτη. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ είχε ολοκληρωθεί, επομένως ήταν ώρα να φύγουν».

Το πρωί της Δευτέρας, στον Λευκό Οίκο εκτιμούσαν ότι ενδέχεται να σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν αργότερα μέσα στην ημέρα. Ωστόσο, μέχρι αργά το απόγευμα έγινε σαφές ότι οι διαπραγματεύσεις είχαν πέσει, ξανά, σε τοίχο.

Το βράδυ της ίδιας μέρας, κατόπιν εντολής του Ρούμπιο, η αμερικανική αποστολή στον ΟΗΕ ενημέρωσε την ιρανική αποστολή ότι η αντιπροσωπεία του Αραγτσί έπρεπε να εγκαταλείψει άμεσα τη Νέα Υόρκη.

Η αντιπροσωπεία της Τεχεράνης, συμπεριλαμβανομένου του Αραγτσί, αναχώρησε για το αεροδρόμιο λίγες ώρες αργότερα και επιβιβάστηκε σε πτήση από τη Νέα Υόρκη προς τη Ντόχα, στις 01:20 τα ξημερώματα της Τρίτης.

Δεύτερη πηγή επιβεβαίωσε στο Axios ότι οι ΗΠΑ απαίτησαν την αποχώρηση της ιρανικής αντιπροσωπείας, διευκρίνισε ωστόσο ότι ο Αραγτσί είχε προγραμματίσει να επιστρέψει στην Τεχεράνη ούτως ή άλλως το βράδυ της Δευτέρας.

Παρ’ όλα αυτά, οι διαμεσολαβητές του Κατάρ συνεχίζουν τις επαφές με τις δύο πλευρές για την επίτευξη συμφωνίας στη βάση της συμβιβαστικής πρότασης που έχει κατατεθεί (υποχώρηση των Ιρανών στα πυρηνικά με αντάλλαγμα το άνοιγμα των λιμανιών τους και το ξεπάγωμα κεφαλαίων).

Την ίδια στιγμή, η ένταση κλιμακώνεται περαιτέρω από τις δηλώσεις της αμερικανικής ηγεσίας. «Ίσως τους ανατινάξω», δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ σε δημοσιογράφους την Τετάρτη, όταν ρωτήθηκε πώς μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία με ένα καθεστώς το οποίο, όπως είπε, είναι «τρελό».

«Ίσως τους ανατινάξω. Πρέπει να πάρουμε αυτή την απόφαση. Είτε θα τους ανατινάξουμε είτε θα κάνουμε συμφωνία. Όμως ο χρόνος τελειώνει. Αυτό θα τελειώσει πολύ σύντομα, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο», πρόσθεσε.