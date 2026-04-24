Οι ΗΠΑ δεν προτίθενται να αποκλείσουν το Ιράν από το Παγκόσμιο Κύπελλο που πρόκειται να φιλοξενήσουν, ξεκαθάρισε την Πέμπτη ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, βάζοντας τέλος σε σενάρια που είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν.

Οι φήμες εντάθηκαν μετά από δήλωση αξιωματούχου, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι το Ιράν, εν μέσω πολεμικών επιθέσεων. θα μπορούσε να αντικατασταθεί από την Ιταλία, η οποία δεν είχε καταφέρει να προκριθεί στη διοργάνωση.

Ωστόσο, ο Ρούμπιο διέψευσε κατηγορηματικά οποιαδήποτε τέτοια πρόθεση, υπογραμμίζοντας ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει ζητήσει από την ιρανική ομάδα να μην συμμετάσχει.

«Το πρόβλημα με το Ιράν δεν αφορά τους αθλητές του», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Αφορά ορισμένα από τα πρόσωπα που επιθυμούν να τους συνοδεύσουν», πρόσθεσε, αφήνοντας αιχμές για ζητήματα που σχετίζονται με τη συνοδεία της αποστολής.