Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ο πρέσβης της Νότιας Αφρικής στην Ουάσινγκτον δεν είναι πλέον ευπρόσδεκτος στη χώρα.

«Δεν έχουμε τίποτα να συζητήσουμε μαζί τους και επομένως θεωρείται ανεπιθύμητο πρόσωπο» ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

South Africa’s Ambassador to the United States is no longer welcome in our great country.

Ebrahim Rasool is a race-baiting politician who hates America and hates @POTUS.

We have nothing to discuss with him and so he is considered PERSONA NON GRATA.https://t.co/mnUnwGOQdx

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) March 14, 2025