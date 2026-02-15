Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επαίνεσε σήμερα την πορεία της Συρίας, αναγνωρίζοντας παράλληλα τις «δύσκολες μέρες» που αντιμετώπισε η χώρα.

«Υπήρξαν δύσκολες και πολύ ανησυχητικές μέρες, αλλά εκτιμούμε την πορεία και πρέπει να τη διατηρήσουμε», ανέφερε μεταξύ άλλων, σε συνέντευξη Τύπου στη Μπρατισλάβα.

Παράλληλα, τόνισε ότι η συμφωνία μεταξύ της κουρδικής μειονότητας και των συριακών Αρχών πρέπει τώρα να εφαρμοστεί.

«Δεν θα είναι εύκολο, και υπάρχουν κι άλλες παρόμοιες συμφωνίες που πρέπει να ολοκληρωθούν με τους Δρούζους, τους Βεδουίνους, τους Αλαουίτες και με όλα τα συστατικά της πολύ διαφορετικής συριακής κοινωνίας», πρόσθεσε.

Σημειώνεται πως στα τέλη Ιανουαρίου, η Δαμασκός και οι Κούρδοι αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι, έπειτα από μήνες αδιεξόδου και συγκρούσεων, κατέληξαν σε συμφωνία για την ενσωμάτωση στο συριακό Κράτος των Δυνάμεων και της Διοίκησης της αυτόνομης κουρδικής ζώνης, η οποία είχε δημιουργηθεί στα βορειοανατολικά της χώρας, κατά τη διάρκεια του πολέμου (2011-2024).

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν υποστηρίξει τις κουρδικές Δυνάμεις στον αγώνα τους κατά του Ισλαμικού Κράτους (ISIS) από το 2014. Ωστόσο, μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ-Άσαντ στα τέλη του 2024 και την ανάληψη της εξουσίας από τον ισλαμιστή Αχμέντ αλ-Σαράα, οι ΗΠΑ υποστήριξαν τον νέο Πρόεδρο.

«Πιστεύουμε ότι αυτό το αποτέλεσμα, όσο δύσκολο κι αν ήταν, είναι σαφώς προτιμότερο από μια Συρία που θα είχε διαλυθεί σε οκτώ κομμάτια, με συνεχιζόμενες μάχες και μαζικές μεταναστεύσεις. Γι’ αυτό είμαστε πολύ θετικοί», κατέληξε ο Ρούμπιο.