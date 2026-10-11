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Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο καταδίκασε χθες Σάββατο (σ.σ. τις πρώτες πρωινές ώρες Ελλάδας) τις «πρόσφατες επιθέσεις εναντίον του βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας από τους τρομοκράτες Χούθι», συμπεριλαμβανομένης αυτής που έγινε νωρίτερα χθες εναντίον του διεθνούς αεροδρομίου του Ριάντ με τουλάχιστον 12 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένου «Αμερικανού πολίτη», και εκατοντάδες τραυματίες.
«Αυτές οι κατακριτέες επιθέσεις δείχνουν κατάφωρη περιφρόνηση για τις ζωές αθώων αμάχων» και «πρέπει να σταματήσουν τώρα», ανέφερε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας μέσω X, συμπληρώνοντας ότι η Ουάσινγκτον «στέκει στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας και του λαού της» και «εκφράζει τα συλλυπητήριά της» στις οικογένειες των θυμάτων.
The United States strongly condemns the recent attacks on the Kingdom of Saudi Arabia by the terrorist Houthis, including today’s strike on King Khalid International Airport in Riyadh that took numerous innocent lives, including an American citizen.
These reprehensible attacks demonstrate a blatant disregard for innocent civilian life. They must stop now.
We stand with the Kingdom of Saudi Arabia and its people and extend our condolences to the victims and their families.
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 10, 2026