Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο καταδίκασε χθες Σάββατο (σ.σ. τις πρώτες πρωινές ώρες Ελλάδας) τις «πρόσφατες επιθέσεις εναντίον του βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας από τους τρομοκράτες Χούθι», συμπεριλαμβανομένης αυτής που έγινε νωρίτερα χθες εναντίον του διεθνούς αεροδρομίου του Ριάντ με τουλάχιστον 12 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένου «Αμερικανού πολίτη», και εκατοντάδες τραυματίες.

«Αυτές οι κατακριτέες επιθέσεις δείχνουν κατάφωρη περιφρόνηση για τις ζωές αθώων αμάχων» και «πρέπει να σταματήσουν τώρα», ανέφερε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας μέσω X, συμπληρώνοντας ότι η Ουάσινγκτον «στέκει στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας και του λαού της» και «εκφράζει τα συλλυπητήριά της» στις οικογένειες των θυμάτων.