Στη Ρώμη μεταβαίνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, με στόχο την ενίσχυση των σχέσεων των ΗΠΑ με την Ιταλία και το Βατικανό.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντασης, μετά τις πρόσφατες επικρίσεις του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά του ποντίφικα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του εκπροσώπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκοτ, ο Ρούμπιο θα έχει επαφές με την ηγεσία της Αγίας Έδρας, με αντικείμενο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος στο Δυτικό Ημισφαίριο. Παράλληλα, οι συνομιλίες με Ιταλούς αξιωματούχους θα επικεντρωθούν σε θέματα ασφάλειας και στρατηγικής συνεργασίας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας αναμένεται να συναντηθεί με τον Πάπα Λέων ΙΔ’, σε μία κατ’ ιδίαν συνάντηση που εκτιμάται ότι θα διαρκέσει περίπου 30 λεπτά. Πρόκειται για την πρώτη γνωστή προσωπική συνάντηση του ποντίφικα με Αμερικανό αξιωματούχο, μετά από σχεδόν έναν χρόνο.

Μετά την ακρόαση, ο Ρούμπιο θα έχει συνάντηση με τον Καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν, ο οποίος αποτελεί τον δεύτερο στην ιεραρχία της Αγίας Έδρας.

Ιταλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η επίσκεψη στο Βατικανό αποσκοπεί και στη βελτίωση των διμερών σχέσεων, οι οποίες επιβαρύνθηκαν μετά τις έντονες δημόσιες τοποθετήσεις του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Πάπα το προηγούμενο διάστημα.