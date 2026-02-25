Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο έφτασε σήμερα στον Άγιο Χριστόφορο και Νέβις και ξεκίνησε συνομιλίες με ηγέτες χωρών της Καραϊβικής, που προειδοποιούν ότι η παρατεταμένη ανθρωπιστική κρίση στην Κούβα θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει όλη την περιοχή.

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μπλοκάρει τις παραδόσεις πετρελαίου στην Κούβα, εντείνοντας τις πιέσεις στην Αβάνα μετά και τη σύλληψη του Βενεζουελάνου προέδρου Νικολάς Μαδούρο, στενού συμμάχου της Κούβας, στις 3 Ιανουαρίου. Νωρίτερα σήμερα, η αμερικανική κυβέρνηση άφησε να εννοηθεί ότι βενεζουελάνικο πετρέλαιο θα μπορούσε να πουληθεί εκ νέου και να παραδοθεί στην Κούβα, υπό τον όρο ότι από τη συναλλαγή δεν θα ωφεληθεί το καθεστώς της Αβάνας αλλά «ο λαός» του νησιού.

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι θα εφαρμόσει ευνοϊκή πολιτική απέναντι στις αιτήσεις για τη μεταπώληση πετρελαίου προέλευσης Βενεζουέλας στην Κούβα. Πρόκειται για ένα μέτρο «υποστήριξης και αλληλεγγύης στον κουβανικό λαό», σημείωσε, στο περιθώριο της επίσκεψης του Ρούμπιο στην Καραϊβική.

Προηγουμένως, ο Τραμπ απειλούσε να επιβάλει δασμούς σε όποια χώρα εφοδιάσει την Κούβα με πετρέλαιο και προέτρεψε την ηγεσία του νησιού να συνάψει μια συμφωνία, ώστε να μην επιδεινωθεί η ανθρωπιστική κρίση. Οι ΗΠΑ πρόσφατα υποσχέθηκαν ότι θα έστελναν στους Κουβανούς ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 9 εκατομμυρίων δολαρίων, την οποία θα μοίραζε στο νησί η Καθολική Εκκλησία.

Ο Ρούμπιο μίλησε στην κεκλεισμένων των θυρών σύνοδο των αρχών κρατών και κυβερνήσεων της Κοινότητας της Καραϊβικής (CARICOM) και έχει διμερείς επαφές με ορισμένους ηγέτες της περιοχής, με κύρια θέματα το μεταναστευτικό και την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών.

Πριν από την άφιξη του Αμερικανού υπουργού, ο πρωθυπουργός της Τζαμάικας Άντριου Χόλνες ζήτησε να υπάρξει μια συλλογική απάντηση της CARICOM στην κρίση της Κούβας, η οποία δεν είναι μέλος της, όμως διατηρεί δεσμούς με την Κοινότητα. Η Κούβα εδώ και χρόνια στέλνει γιατρούς και δασκάλους να εργαστούν στις γειτονικές της χώρες. Η Ουάσιγκτον πιέζει μεταξύ άλλων τις χώρες αυτές να σταματήσουν να συμμετέχουν στο κουβανικό πρόγραμμα αποστολής γιατρών, που αποτελεί πηγή ξένου συναλλάγματος για την Αβάνα.

«Η ανθρωπιστική κρίση δεν εξυπηρετεί κανέναν. Εκτός από την αδελφική φροντίδα και την αλληλεγγύη μας με τον κουβανικό λαό, θα πρέπει να γίνει σαφές ότι μια παρατεταμένη κρίση στην Κούβα δεν θα περιοριστεί στην Κούβα. Θα επηρεάσει τη μετανάστευση, την ασφάλεια και την οικονομική ασφάλεια σε όλη την Καραϊβική», είπε ο Χόλνες, ζητώντας να υπάρξει «εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ της Κούβας και των ΗΠΑ» ώστε να επιτευχθεί «αποκλιμάκωση, μεταρρύθμιση και σταθερότητα».

Ο οικοδεσπότης της συνόδου, ο πρωθυπουργός του Αγίου Χριστόφορου και Νέβις, Τέρενς Ντριου, είπε ότι η CARICOM θα πρέπει να γίνει ο «αγωγός διαλόγου» για το μέλλον της Κούβας. «Μια αποσταθεροποιημένη Κούβα θα μας αποσταθεροποιήσει όλους», είπε.