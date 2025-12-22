Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται υπό δικαστική επιτήρηση εν αναμονή της εκδίκασης της υπόθεσής του στο Εφετείο, ο Νικολά Σαρκοζί δεν δίστασε να περάσει τις χριστουγεννιάτικες γιορτές στη Γουαδελούπη, μαζί με τη σύζυγό του Κάρλα Μπρούνι. Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας έλαβε ειδική άδεια μετακίνησης, η οποία του επέτρεψε όχι μόνο να αποχωρήσει από την κατοικία του, αλλά και να ταξιδέψει εκτός μητροπολιτικής Γαλλίας.

Ο Σαρκοζί έφτασε στο νησί στις 19 Δεκεμβρίου, συνοδευόμενος από την Κάρλα Μπρούνι, την κόρη τους Τζούλια και τον προσωπικό του σωματοφύλακα. Η παρουσία του δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς φωτογραφίες τον δείχνουν να κάνει τζόκινγκ στην παραλία του Bourg de Sainte-Anne και να απολαμβάνει το μπάνιο του στη θάλασσα με τη σύζυγό του, χωρίς να φορά,όπως επισημαίνουν τοπικά μέσα, το ηλεκτρονικό βραχιολάκι επιτήρησης. Παράλληλα, ένα νέο βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο έχει εντείνει τις αντιδράσεις.

Η είδηση ότι ο Νικολά Σαρκοζί, καταδικασμένος σε ποινή πέντε ετών κάθειρξης και τελών υπό δικαστικό έλεγχο, πραγματοποιεί οικογενειακές διακοπές σε έναν εξωτικό προορισμό, έχει προκαλέσει έντονο σάλο στη Γαλλία. Η μετάβασή του στη Γουαδελούπη κατέστη δυνατή κατόπιν ειδικής άδειας που του χορηγήθηκε στο πλαίσιο της δικαστικής εποπτείας.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Σαρκοζί επισκέπτεται το νησί μετά το 2009, όταν είχε μεταβεί εκεί επίσημα ως εν ενεργεία πρόεδρος της Γαλλίας. Αν και το ταξίδι χαρακτηρίζεται αυστηρά ιδιωτικό, πληροφορίες αναφέρουν ότι ορισμένοι τοπικοί αιρετοί σχεδιάζουν ανεπίσημες συναντήσεις μαζί του τις επόμενες ημέρες.