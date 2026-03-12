O πολυβραβευμένος σεφ και ιδρυτής του δανέζικου εστιατορίου Noma, Ρενέ Ρετζέπι ανακοίνωσε την παραίτησή του την Τετάρτη (11/03) μετά από ένα δημοσίευμα των New York Times για κακοποιήση εργαζόμενων του.

Σύμφωνα με τους NYT, ο παγκοσμίου φήμης μάγειρας κακοποιούσε συστηματικά το προσωπικό του. Ο Ρενέ Ρετζέπι φέρεται να εκβίαζε και προέβαινε σε πράξεις βίας στο προσωπικό του για τουλάχιστον μια δεκαετία, από το 2009 ως και 2017.

Πιο συγκεκριμένα, οι καταγγελίες σε βάρος του περιλαμβάνουν χτυπήματα και ταπεινωτικές συμπεριφορές μέχρι και απειλές για απέλαση σε υπαλλήλους του.

«Έχω εργαστεί σκληρά για να διευθύνω σωστά και το Noma έχει κάνει μεγάλα βήματα για να προοδεύσει», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο σεφ, σημειώνοντας, ωστόσο: «Αναγνωρίζω ότι αυτές οι αλλαγές δεν επιδιορθώνουν το παρελθόν».

Συνέχισε, γράφοντας: «Μια συγγνώμη δεν είναι αρκετή. Αναλαμβάνω την ευθύνη των πράξεών μου».

Δείτε το βίντεο που ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram:

«Μετά από περισσότερες από δύο δεκαετίες δημιουργίας και διεύθυνσης αυτού του εστιατορίου, αποφάσισα να αποχωρήσω και να επιτρέψω στους εξαιρετικούς συνεργάτες μου να καθοδηγήσουν τώρα το εστιατόριο στο επόμενο κεφάλαιό του», δήλωσε ο διάσημος σεφ.

Παράλληλα με τα τραγικά αυτά γεγονότα, το Noma προγραμμάτιζε να ανοίξει στις 11 Μαρτίου το νέο του παράρτημα, στη γειτονιά Silver Lake του Λος Άντζελες, με μια σειρά δείπνων με κόστος 1.500 δολάρια ανά άτομο.

Ωστόσο, οι κάτοικοι του Λος Άντζελες βγήκαν στους δρόμους για να διαδηλώσουν με αφορμή την νέα επιχειρηματική κίνηση του Noma στην πόλη.

«Έπρεπε να μην δείχνεις φόβο»

Εν τω μεταξύ, ο πρώην επικεφαλής του εργαστηρίου ζύμωσης του Noma, Τζέισον Γουάιτ μίλησε για τη συμπεριφορά του σεφ.

«Είχα παρατηρήσει εκφοβισμό, απλήρωτη εργασία και μια κουλτούρα που ωθούσε τους εργαζόμενους πέρα ​​από τα όριά τους, ενώ περίμενε σιωπή σε αντάλλαγμα», είπε χαρακτηριστικά.

Τον τελευταίο μήνα, ο Γουάιτ κοινοποιεί σε δημόσια μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατηγορίες που του έχουν αποσταλεί από πρώην υπαλλήλους.

Ένας υπάλληλος ισχυρίστηκε ότι ο Ρετζέπι τον είχε γρονθοκοπήσει στο στομάχι επειδή «δεν είχε μαζέψει σωστά τα βότανα» το 2012, ενώ μια σεφ είχε δηλώσει το εξής: «έπρεπε να αναγκάσεις τον εαυτό σου να είναι δυνατός, να μην δείχνεις φόβο».

Χαρούμενες στιγμές δημιουργίας με τον σεφ πριν τα δημοσιεύματα για κακοποιήση:

Απειλούσε τους υπαλλήλους μέχρι και με την απέλαση της οικογένειάς τους

Σύμφωνα με 35 πρώην υπαλλήλους του NOMA, μεταξύ 2009 και 2017, ο Ρετζέπι χτυπούσε τους υπαλλήλους στο πρόσωπο, τους τρυπούσε με μαγειρικά σκεύη και τους έσπρωχνε με δύναμη στους τοίχους. Ο Δανός, είπαν, ότι τους απείλησε ότι θα χρησιμοποιήσει την επιρροή του για να τους βάλει στη μαύρη λίστα εστιατορίων σε όλο τον κόσμο, να απελάσει τις οικογένειές τους ή να απολύσει τις συζύγους τους από τις δουλειές τους σε άλλες επιχειρήσεις.

Ο Μπεν, ένας σεφ στην Αυστραλία, ο οποίος εργάστηκε στο εστιατόριο το 2012, είπε ότι η τιμωρία όλων των υπαλλήλων για το λάθος ενός ατόμου ήταν συνηθισμένη πρακτική. «Απλά περπατούσε δίπλα και μας χτυπούσε στο στήθος», φωνάζοντας βρισιές στα πρόσωπά τους, είπε ο σεφ, ο οποίος ζήτησε να μην χρησιμοποιηθεί το επώνυμό του επειδή φοβόταν αντίποινα.

Λίγα λόγια για το Noma

Το Noma είναι ένα εστιατόριο και εργαστήριο καινοτομίας τροφίμων με τρία αστέρια Michelin που ιδρύθηκε από τον σεφ Ρενέ Ρετζέπι και τον Κλαους Μειερ στην Κοπεγχάγη της Δανίας. Το όνομα είναι μια συντομογραφία των δύο δανικών λέξεων «nordisk» (σκανδιναβικό) και «mad» (φαγητό).

Άνοιξε το 2003 και είναι γνωστό για τα ποιοτικά του υλικά και την εξαιρετική σκανδιναβική του κουζίνα .

Από το 2010 ως το 2014, αλλά και το 2021 κατατάχθηκε ως το «Καλύτερο Εστιατόριο στον Κόσμο» από το περιοδικό Restaurant.

