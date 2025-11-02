Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν, πρόκειται να παραχωρήσει στον Άντριου Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ, 65 ετών, μια πολυτελή παραθαλάσσια βίλα αξίας 10 εκατομμυρίων λιρών, εντός του αυστηρά φρουρούμενου συγκροτήματος Sea Palace στο Άμπου Ντάμπι. Το ακίνητο, που ανήκει στη βασιλική οικογένεια των Εμιράτων, προσφέρει όλες τις ανέσεις μιας σύγχρονης βασιλικής κατοικίας και θα μπορούσε σύντομα να αποτελέσει το νέο καταφύγιο του έκπτωτου πρίγκιπα.

Η βίλα, σύμφωνα με πληροφορίες της Mail on Sunday, βρίσκεται δίπλα στα αρχηγεία του ναυτικού των Εμιράτων και εντός της κύριας κατοικίας της ηγετικής οικογένειας του Άμπου Ντάμπι. Ο σεΐχης Μοχάμεντ, ο οποίος διατηρεί φιλικές σχέσεις με τον Άντριου από τα σχολικά τους χρόνια στο Gordonstoun, διέταξε πρόσφατα μια πλήρη ανακαίνιση της ιδιωτικής κατοικίας μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄.

Revealed: Inside the heavily guarded £10million luxury villa owned by Abu Dhabi royal family that Andrew may soon be calling home https://t.co/5DMfFlRW0s — Daily Mail (@DailyMail) November 2, 2025

Σύμφωνα με τους αρχιτέκτονες και τους διακοσμητές που ανέλαβαν το έργο, η ανακαινισμένη βίλα συνδυάζει την κλασική αριστοκρατική μεγαλοπρέπεια με μια «νεανική και παιχνιδιάρικη» αισθητική, μέσα από έντονους χρωματικούς τόνους και πολυτελή μαρμάρινα φινιρίσματα. Ο σχεδιασμός στοχεύει να δώσει νέα ζωή στο παραδοσιακό «παλατιανό» ύφος, προσαρμόζοντάς το στη σύγχρονη εποχή.

UK: Prince Andrew has reportedly been offered a Abu Dhabi palace as he considers life in exile. pic.twitter.com/Pe6eY9w0Mv — Apex World News (@apexworldnews) October 28, 2025

Η κατοικία περιλαμβάνει έξι ευρύχωρα υπνοδωμάτια, ιδιωτικό κινηματογράφο, εσωτερική πισίνα βουτιάς και πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, προσφέροντας στον πρίγκιπα τη δυνατότητα να ζήσει μακριά από την έντονη δημοσιότητα που τον ακολουθεί. Η μεγάλη κουζίνα της βίλας είναι στελεχωμένη από σεφ υψηλής γαστρονομίας, ενώ κάθε λεπτομέρεια, από τους διακόπτες και τις λάμπες έως τις βρύσες – είναι επενδεδυμένη με χρυσό.

Το Sea Palace, που χρονολογείται από τον 18ο αιώνα και αρχικά λειτουργούσε ως παρατηρητήριο για την προστασία από θαλάσσιους επιδρομείς, είχε τεθεί στη διάθεση του Άντριου ήδη από το 2010. Τότε, το Μπάκιγχαμ είχε διευκρινίσει ότι δεν επρόκειτο για δωρεά, αλλά για προσωρινή παραχώρηση φιλοξενίας.

Ο συγγραφέας Άντριου Λόουνι, γνωστός για το βιβλίο του Entitled: The Rise and Fall of the House of York, δήλωσε ότι η νέα κατοικία είναι «ιδανική για τον Άντριου». Όπως εξήγησε:

«Θα είναι ευτυχισμένος σε ένα μέρος όπου τα μέσα ενημέρωσης είναι ελεγχόμενα, όπου θα συνεχίσει να αντιμετωπίζεται ως μέλος της βασιλικής οικογένειας και όπου θα μπορεί να ζει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Οι προσωπικές του σχέσεις δεν πρόκειται να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής στο Άμπου Ντάμπι».

Bet the man formerly known as Prince Andrew is regretting not taking up the offer to live in exile, like the King of Spain, in Abu Dhabi “The ruler of Abu Dhabi had previously offered Andrew a fully funded, fully staffed mansion in Abu Dhabi for him to live in if he wished to… pic.twitter.com/EqqzNq5oYJ — cbcwatcher (@cbcwatcher) October 30, 2025



Υπάρχει εκτεταμένη φημολογία ότι ο Άντριου σκοπεύει να μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα στη Βρετανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χρησιμοποιώντας τη συγκεκριμένη βίλα ως μόνιμη βάση. Πιστεύεται επίσης ότι το ακίνητο έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν, τόσο από τον ίδιο, όσο και από τις κόρες του, τις πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία.

Η πιθανή μετακόμισή του στα Εμιράτα θεωρείται το αποκορύφωμα μιας μακροχρόνιας φιλίας με τον σεΐχη Μοχάμεντ, 64 ετών, γνωστό και με τα αρχικά MBZ. Ο Άντριου άρχισε να επισκέπτεται το Άμπου Ντάμπι κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Ειδικός Αντιπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου για το Διεθνές Εμπόριο και τις Επενδύσεις από το 2001 έως το 2011, όταν και αναγκάστηκε να παραιτηθεί λόγω της διαβόητης φιλίας του με τον παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν.

Revealed: Inside the heavily guarded £10million luxury villa owned by Abu Dhabi royal family that Andrew may soon be calling home https://t.co/fwfO6OzAFG — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) November 2, 2025



Κατά τη διάρκεια των επισκέψεών του εκεί, γνώρισε την επιχειρηματία Αμάντα Στέιβλι, με την οποία φέρεται να διατηρούσε σχέση, ενώ φήμες αναφέρουν ότι της είχε κάνει και πρόταση γάμου την οποία εκείνη απέρριψε. Το 2002, ο πρίγκιπας φέρεται επίσης να είχε συνάψει δεσμό με τη Λιβανέζα Χριστίνα Κεσερβάν, 17 χρόνια νεότερή του, που εργαζόταν τότε στην ιπποδρομιακή ομάδα του MBZ.

Εάν ο Άντριου εγκατασταθεί τελικά στο Άμπου Ντάμπι, ο πρώην βασιλιάς της Ισπανίας Χουάν Κάρλος, ο οποίος παραιτήθηκε το 2014 έπειτα από οικονομικό σκάνδαλο συνδεδεμένο με τη Σαουδική Αραβία, θα είναι γείτονάς του.

Την ίδια ώρα, η πρώην σύζυγός του, Σάρα Φέργκιουσον, φέρεται να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει και εκείνη το Ηνωμένο Βασίλειο.

«Πέρα από τα παιδιά και τα εγγόνια της, δεν έχει πλέον πολλά να την κρατούν εδώ», ανέφερε πηγή προσκείμενη στο περιβάλλον της. «Να το πούμε απλά, οι προσκλήσεις έχουν σταματήσει εντελώς».

Όλα αυτές οι εξελίξεις προκύπτουν, έπειτα από την σκληρή κίνηση για τα δεδομένα της Βρετανικής βασιλικής οικογένειας, του Καρόλου της Αγγλίας, να ξεκινήσει την επίσημη διαδικασία αφαίρεσης όλων των τίτλων, αξιωμάτων, τιμητικών διακρίσεων και προνομίων του αδελφού του, πρίγκιπα Άντριου, όπως ανακοίνωσε επίσημα το Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Η απόφαση και ο τρόπος που ανακοινώθηκε δείχνει την βούληση της Αγγλικής βασιλικής οικογένειας να πάρει απόσταση από τα σκάνδαλα στα οποία φέρεται να έχει εμπλακεί ο Άντριου, μετά την δυσαρέσκεια της κοινής γνώμης.

Πηγή: Daily Mail