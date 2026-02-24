Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη τη Νέα Υόρκη παραμένουν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έπειτα από τον σφοδρό χιονιά που έφερε σχεδόν 60 εκατοστά χιόνι.

Στο Σέντραλ Παρκ κατεγράφη χιόνι ύψους σχεδόν 51 εκατοστών, σύμφωνα με το Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο, και στο Πρόβιντενς του Ρόουντ Άιλαντ έπεσαν 83 εκατοστά , καταρρίπτοντας το υπάρχον ρεκόρ για τη μεγαλύτερη χιονοθύελλα, 72,6 εκατοστά, που είχε σημειωθεί τον Φεβρουάριο του 1978.

Το χιόνι έχει αρχίσει να αραιώνει, αλλά τόσο πολύ που το έχει στρώσει θα χρειαστούν αρκετές ημέρες για να επιστρέψει η ζωή στο φυσιολογικό στην Νέα Υόρκη.

Αξίζει να σημειωθεί πως άρθηκε η απαγόρευση κυκλοφορίας που είχε φέρει σχεδόν σε ακινησία την πόλη των 8 εκατομμυρίων κατοίκων.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι ανακοίνωσε ότι εκατομμύρια μαθητές παίρνουν πλήρη άδεια λόγω της χιονόπτωσης.

Το θετικό της υπόθεσης είναι πως δεν έχουν καταγραφεί θάνατοι στη Νέα Υόρκη. Ωστόσο, χιλιάδες πτήσεις προς και από την πληγείσα πόλη έχουν ακυρωθεί.

Η πόλη έχει προσλάβει προσωρινούς εκχιονιστές έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια χιονοθύελλας, οι οποίοι φτυαρίζουν χιόνι από πεζοδρόμια, στάσεις λεωφορείων και από πυροσβεστικούς κρουνούς.

Η εικόνα της πόλης ήδη από σήμερα το πρωί είναι πολύ καλύτερη.

Για πρώτη φορά εδώ και 153 χρόνια, η Boston Globe δεν κυκλοφόρησε στην καθημερινή έκδοσή της σήμερα, εξαιτίας των συνθηκών «που κατέστησαν αδύνατες την εκτύπωση και διανομή της εφημερίδας», σύμφωνα με ένα άρθρο που αναρτήθηκε στον ιστότοπό της.

Χιονοπτώσεις, μικρότερης εντούτοις ισχύος, αναμένονται εκ νέου στις βορειοανατολικές ΗΠΑ τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη.