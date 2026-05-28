Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, απείλησε σήμερα (28/5), να επιβάλει κυρώσεις στο σουλτανάτο του Ομάν, που είναι σύμμαχος της Ουάσιγκτον, εάν συνεργαστεί με το Ιράν για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

«Η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν θα ανεχθεί καμία απόπειρα εγκαθίδρυσης ενός συστήματος διοδίων στο Ορμούζ», έγραψε ο Σκοτ Μπέσεντ στην πλατφόρμα Χ.

«Ιδίως το Ομάν θα πρέπει να ξέρει ότι το Υπουργείο Οικονομικών θα επιτεθεί χωρίς ανάπαυλα σε κάθε εμπλεκόμενο –πλαγίως ή ευθέως– στην εφαρμογή διοδίων στα Στενά και ότι κάθε συνεργός θα υποστεί κυρώσεις», προειδοποίησε.

The United States Government will not tolerate any effort to impose a tolling system in the Strait of Hormuz. Oman, in particular, should know that the U.S. Treasury will aggressively target any actors involved – directly or indirectly – in facilitating tolls for the Strait and… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) May 28, 2026

Χθες, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προκάλεσε έκπληξη απειλώντας, στο Υπουργικό Συμβούλιο, να «κονιορτοποιήσει» το Ομάν, με κάποιους να διερωτώνται αν έκανε λάθος και εννοούσε το «Ιράν». Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε ερωτηθεί για τον ενδεχόμενο, μελλοντικό έλεγχο των Στενών από τις χώρες που γειτονεύουν με αυτή τη θαλάσσια περιοχή, το Ομάν και το Ιράν, ένα σενάριο που απέρριψε. Τα Στενά πρέπει «να είναι ανοιχτά για όλους», γιατί πρόκειται για «διεθνή ύδατα», είπε.

Λίγες ώρες αργότερα, η αμερικανική κυβέρνηση επέβαλε οικονομικές κυρώσεις στη νέα υπηρεσία που ίδρυσε η Τεχεράνη για να εισπράττει τα δικαιώματα διέλευσης από τα Στενά, την «Αρχή του Στενού του Περσικού Κόλπου» (PGSA).