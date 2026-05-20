Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο με ένα αλμπίνο βουβάλι βάρους 700 κιλών από το Μπανγκλαντές, το οποίο μοιάζει τρομακτικά με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Λόγω της ομοιότητάς του με τον Ντόναλντ Τραμο, ο ιδιοκτήτης του, του έδωσε το ίδιο όνομα. Σημειώνεται πως εξαιτίας του σπάνιου αλμπινισμού του, αλλά και της ομοιότητας του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, το βίντεο με το βουβάλι έχει συγκεντρώσει χιλιάδες προβολές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το επιβλητικό του μέγεθος, η ξανθιά του φράντζα, ακόμη και το χαμένο ύφος του παραπέμπουν στον Ντόναλντ Τραμπ. Χιλιάδες χρήστες του διαδικτύου δεν έχασαν την ευκαιρία να σχολιάσουν χιουμοριστικά το βίντεο που έγινε viral στα social media.